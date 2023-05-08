Придністров'я запросило у Росії збільшення "миротворчого контингенту"

Влада невизнаної республіки спростовує інформацію про провокації з боку ЗСУ, яка поширюється російськими ЗМІ, і повідомляє, що ситуація в регіоні залишається відносно стабільною.

Місто Тирасполь у Придністров'ї запросило збільшити кількість миротворців у регіоні через погіршення ризиків безпеки. Про це 8 травня повідомив російському виданню РІА голова представництва Придністров'я в Росії Леонід Манаков, який зазначив, що кількість миротворців можна також збільшити за рахунок росіян, які проживають у придністровському регіоні.

За його словами, зараз у безпечній зоні перебуває близько 450 осіб.

"Проте їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб. Така опція є (збільшення числа миротворців), і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, однак юридично обґрунтована документами, прийнятими в межах діяльності ОКК", — зазначив Манаков.

Видання NewsMaker повідомляє, що зробило запит у Бюро реінтеграції, але відповіді поки не надійшло. Також журналісти зазначають, що, за недавньою інформацією від російських ЗМІ, українські військові "планують провокації в Придністров'ї для відволікання російських військ".

Зі свого боку співголова ОКК від Придністров'я Олег Біляков прокоментував ці чутки і повідомив, що не отримував подібних відомостей у межах Спільних миротворчих сил, а голова зовнішньополітичного відомства Тирасполя Віталій Ігнатьєв зазначив в ефірі російського телебачення, що ситуація в зоні безпеки залишається "відносно стабільною".

Реакція України на чутки про провокації у Придністров'ї

4 травня під час інтерв'ю для каналу TV8 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має наміру атакувати Придністров'я, проте ситуація вимагає тримати війська на цій ділянці кордону.

За словами міністра, Придністров'я на південно-західному фланзі становить загрозу, яка змушує Україну тримати сили на цій ділянці кордону – просто для потенційного стримування та контролю за ситуацією.

Наприкінці березня стало відомо, що Міністерство оборони Молдови зафіксувало роботи з ремонту та модернізації аеродрому під Тирасполем у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці", що може означати, що Москва не відмовилася від плану висадити російський десант на території ПМР.