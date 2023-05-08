Без паспорта: авіакомпанія випадково відправила жінку до іншої країни за 1450 км від будинку

Беверлі Елліс-Хебард направили не на той літак і вона не мала при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією та Ямайкою, куди жінка полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).

Беверлі Елліс-Хебард з Філадельфії, штат Пенсільванія, розповіла про помилку співробітників аеропорту через яку вона помилково вирушила до Ямайки, яка знаходиться в Карибському морі, замість того, щоб прибути в Джексонвілл, що знаходиться в штаті Флорида, США. Про це пише Business Insider.

Жінку направили не на той літак і вона не мала з собою паспорта.

Американка, яка часто переміщається між своїм рідним будинком у Філадельфії, та своїм другим будинком у Джексонвіллі, вирішила полетіти регулярним рейсом Frontier Airlines, щоб провести час у сонячному штаті. Все йшло гладко, поки вона не захотіла сходити до туалету перед вильотом. За словами Елліс-Хебард, співробітник авіакомпанії сказав їй, що вона має 20 хвилин.

Коли жінка повернулася, вона дізналася, що літак вже майже заповнений, і її поквапили на посадку після того, як співробітниця авіакомпанії перевірила її посадковий квиток. Через паніку Елліс-Хебард порізала руку під час завантаження свого ручного багажу.

Усередині літака бортпровідниця надала американці першу допомогу, обробивши її рану, і запевнила, що вона може розслабитися до прильоту на Ямайку.

"Я хотіла б полетіти туди, але в мене вже є пляж там, де я живу", — сказала Беверлі.

Беверлі Елліс-Хебард з Філадельфії, штат Пенсільванія Фото: ABC

Проте стюардеса уточнила, що це зовсім не жарт, і літак справді летить на Ямайку.

"Ви в'їжджаєте до іншої країни без паспорта. Це погано", — додала бортпровідниця.

Відстань між Філадельфією та Ямайкою складає приблизно 900 миль (1450 км). На щастя, влада іншої країни дозволила Елліс-Хебард залишитися на містку між літаком і аеропортом, тому вона не залишала офіційно територію США.

За кілька годин після прибуття, жінку посадили на наступний рейс назад до Філадельфії. Згідно з повідомленням від Frontier Airlines, компанія повернула жінці вартість її квитка і видала їй ваучер на суму $600 як компенсацію.

Раніше Фокус писав, що у США виліт літака було відкладено через величезний рій бджіл. Капітан повідомив пасажирів про низку проблем, які заважали знищенню комах. Бджоляру було заборонено торкатися літака, а експерти з боротьби зі шкідниками не могли обприскувати борт.

Також повідомлялося, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.