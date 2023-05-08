Боялася ганьби: дівчина інсценувала своє викрадення після того, як не закінчила коледж

Хлоя Стайн стверджувала, що її викрав невідомий чоловік, який видавав себе за офіцера поліції, проте влада швидко зрозуміла, що її розповідь про події не відповідає дійсності.

23-річна Хлоя Стайнт зі штату Пенсільванія, США, звинувачується в інсценуванні власного викрадення, щоб уникнути ганьби після того, як дівчина не змогла закінчити коледж, повідомляє влада. Про це розповідає The Independent.

Поліція штату оголосила тривогу після того, як автомобіль дівчини було знайдено покинутим на узбіччі дороги в районі North Greengate Road у понеділок, 1 травня.

За словами співробітника поліції Стіва Лімані, хлопець дівчини, який отримав від неї повідомлення про те, що її було зупинено поліцією, намагався додзвонитися до неї багато разів, але не зміг. Лімані сказав, що його відділ прочухав кілька районів за допомогою собак і використав гелікоптер для пошуку, перш ніж у вівторок увечері по анонімному наведенню вони вийшли на будинок у місті Жаннетт, де ховалася американка.

Хлоя Стайн стверджувала, що її привів у будинок під дулом пістолета невідомий чоловік, який видавав себе за офіцера поліції, проте влада швидко зрозуміла, що її розповідь про події не відповідає дійсності.

Американка має з'явитися до суду 25 травня на попереднє слухання Фото: CBS News

Представники Університету штату Пенсільванія також зв'язалися з правоохоронними органами, щоб спростувати інформацію про те, що Стайн є студенткою коледжу, про що було спочатку заявлено.

Дівчина нібито зізналася, що сфабрикувала схему викрадення, бо не хотіла розчаровувати свою сім'ю, повідомивши, що вона не збирається закінчувати університет цього семестру.

Стів Лімані сказав, що хоча він радий, що дівчина опинилася у безпеці, але її дії стурбували громадськість і, за повідомленнями, коштували його відділу тисячі доларів.

Американка має з'явитись до суду 25 травня на попереднє слухання.

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