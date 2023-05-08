Їхала за продуктами: жінка випадково зірвала джекпот у миттєвій лотереї

Робін Хікс вирушила за продуктами, але заразом купила лотерейний квиток і зірвала джекпот. Жінка стала багатшою на 250 тисяч доларів.

Робін Хікс із міста Берлінгтон, штат Північна Кароліна (США), несподівано перемогла у лотереї та стала багатшою через те, що їй не вистачило інгредієнтів для приготування страви мексиканської кухні. Про це пише UPI.

Американка вирішила приготувати фахітас та помітила, що забула купити помідори та деякі спеції, які потрібні були за рецептом. Жінка вирушила в магазин за продуктами, яких не вистачало, але несподівано вирішила заїхати в лотерейний кіоск, щоб перевести в готівку свій невеликий виграш у 50 доларів і купити новий білет моментальної лотереї.

Жінка навіть не думала, що це рішення відіграє таку важливу роль у її житті. Новий білет виявився виграшним, і вона стала багатшою на 250 тисяч доларів.

Тепер Робін може сплатити всі свої рахунки й навіть допомогти матері в цьому. Ця унікальна подія змінила її життя на краще і дала їй нові можливості та перспективи.

"Відтепер все буде просто чудово", — похвалилася вона.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становила 3 960 000 доларів.