У Берліні лікаря клініки "Шаріте" запідозрили в убивстві двох пацієнтів ліками

За даними видання, колишній кардіолог навмисне ввів великі дози седативного препарату тяжкохворим пацієнтам, унаслідок чого вони померли.

Колишнього працівника кардіологічного відділення клініки Charite в Берліні було затримано за підозрою в убивстві двох пацієнтів. 55-річного чоловіка було звільнено з медичного закладу в серпні минулого року. Німецькі правоохоронці ведуть розслідування цього інциденту. Про це повідомляє видання Reuters.

"Чоловіка підозрюють у тому, що у двох випадках у 2021 та 2022 роках у відділенні інтенсивної терапії він навмисне ввів великі дози седативного препарату тяжкохворим пацієнтам, унаслідок чого вони померли", — відзначили поліцейські.

Слідство в цій справі розпочалося ще у серпні 2022 року, проте для видачі ордера на затримання був потрібний медичний висновок, який показав, що високі дози седативних засобів, які застосовувалися під час лікування, не були медично обґрунтовані.

"Загалом було зареєстровано чотири підозрілі смерті за участю працівника кардіологічного відділення, але лише у двох випадках не викликало сумнівів, що призначені ліки не були виправданими", — пише агентство.

Протягом дня буде ухвалено рішення про арешт підозрюваного, пізніше він постане перед берлінським судом.

"Шаріте" — один із найстаріших і найшанованіших німецьких медичних центрів, який згодом став притулком для відомих політиків. 2014 року сюди приїжджала експрем'єрка України Юлія Тимошенко. Російські опозиціонери також були пацієнтами клініки. Саме сюди 2020-го перевезли блогера Олексія Навального.

Нагадаємо, що вчені з медичного комплексу "Шаріте" в Берліні вивчили механізм того, як коронавірус потрапляє в мозок пацієнтів із COVID-19 і реакцію на це імунної системи.