Витратив усі гроші: дояр із Якутії, який виграв 10 млн рублів, зібрався на війну в Україну

Переможець лотереї та колишній мільйонер Гаврил Терентьєв оголосив про свою участь у відборі до добровольчого загону "Боотур", оскільки він нібито прагне "змінити своє життя" та взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції".

56-річний дояр Гавріл Терентьєв, з Якутії (Росія), який раніше виграв 10 мільйонів рублів у лотерею, витратив усе і зараз збирається на війну в Україну. Про це пише телеграм-канал Сибірмедіа.

За пригодами та скандалами стежила майже вся Якутія, пише видання НТВ. Під Новий рік чоловік виграв грошовий приз у лотереї "Өрөгөй". Початкові покупки були скромними, чоловік подарував ноутбук дівчинці, яка вийняла його квиток із барабана під час розіграшу. Однак після цього він "увійшов в смак".

Після поїздок до Москви та Сочі чоловік пішов у запій і почав купувати дорогі подарунки для жінок, які його дурили. В Іркутську його побили та пограбували. У березні він повернувся додому всього з 250 рублями в кишені, у квітні вирішив повернутися на роботу на ферму як дояр.

Чоловік залишився без грошей Фото: Соцмережі

Тепер чоловік залишився без грошей, та заробляє на своїй популярності в регіоні, фотографуючись з охочими за 500 рублів.

У травні Терентьєв оголосив про свою участь у відборі до добровольчого загону "Боотур", оскільки він нібито прагне "змінити своє життя" та взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції" в Україні.

Раніше Фокус писав, що у Росії чоловік викрав майже 12 тисяч лотерейних білетів, але так і не зміг перемогти. Москвич Андрій з лютого по вересень 2022 року украв квитків на суму 1,3 мільйона рублів. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що в Австралії чоловік ледь не "втратив" джекпот у $26 млн. Щасливчиком виявився мешканець Західної Австралії. Переможець лотереї Powerball розповів, що купив щасливий білет за кілька годин до розіграшу, а потім просто забув про нього.