У Пакистані заарештували експрем'єра Імрана Хана: його прихильники влаштували протести (відео)

Проросійського 70-річного главу уряду звинувачують у завданні збитків бюджету на 240 млн доларів. Ексчиновника кілька разів просили прийти в суд, але він ігнорував повідомлення.

У Пакистані затримано колишнього прем'єр-міністра, 70-річного Імрана Хана за розтрату грошей фонду "Qadir Trust". Про це повідомила у Twitter 9 травня поліція Ісламабада.

"Імран Хан був заарештований у справі Qadir Trust", — зазначила поліція.

Імрана Хана затримали біля будівлі Високого суду Ісламабада, коли він готувався пройти біометричну перевірку, уточнює місцеве видання The Nation.

Пакистанський міністр внутрішніх справ Рана Санаулла зазначив, що Хан не прибув на суд, хоча йому надсилали кілька повідомлень. Адвокат колишнього глави уряду заявив, що поліцейські катували Хана під час затримання — били по голові та пораненій торік нозі.

Справа Qadir Trust належить до мирової угоди між урядом Пакистану та якимось "магнатом у сфері нерухомості". Договір завдав збитків бюджету країни на 240 млн доларів.

Арешт Імрана Хана: прихильники ексголови уряду влаштували бійку

Арешт чиновника супроводжувався сутичками між його прихильниками та поліцією, передає пакистанський канал Geo TV.

За даними журналістів, є і постраждалі — адвокати Хана, які симпатизують йому пакистанці та кілька поліцейських.

"Проти мене немає жодної справи, я морально готовий до арешту. Якщо мені доведеться сісти до в'язниці, я готовий. Пакистанці знають мене вже 50 років", — говорив Хан під час затримання.

Поліції довелося застосувати сльозогінний газ та водомети для придушення протестів, що спалахнули у містах Карачі та Лахор, зазначає канал Al Jazeera.

На Імрана Хана заведено десятки кримінальних справ

Хана усунули з посади 10 квітня 2022 року — парламент виніс йому вотум недовіри. У Пакистані проти нього заведено десятки кримінальних справ, у тому числі за тероризм та організацію заворушень, пишуть європейські ЗМІ.

За словами експрем'єра, опозиція Пакистану вступила в змову з Вашингтоном для того, щоб повалити його через симпатії Китаю та Росії. Відомо, що Хана підозрюють в отриманні подарунків від іноземних лідерів на 630 тис. доларів.

Ексчиновник постійно заявляв, що його усунення від влади нібито незаконне. Він проводив низку кампаній, які дискредитують наступника, прем'єр-міністра Шахбаза Шаріфа і вимагав дострокових виборів.

Нагадаємо, що у квітні Пакистан розмістив замовлення на сиру нафту з Росії зі знижкою. Імпорт нафти має досягти 100 тисяч барелів на добу.

Цього ж місяця Ісламабад обіцяв відправити Києву 230 контейнерів з озброєнням із порту Карачі. The Economic Times писало, що Україна, Пакистан та Китай минулого року домовилися обмінюватися ракетними технологіями.