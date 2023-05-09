Китай встановив рекорд з експорту товарів до Росії (інфографіка)

За даними журналістів, загальний обсяг виторгу, отриманого Китаєм від РФ у квітні, сягнув приблизно 9,6 мільярда доларів, що на 153% перевищує торішній показник.

У квітні 2023 року Китайська народна республіка отримала рекордний виторг від експорту своєї продукції до Російської Федерації. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на дані китайської митниці.

У джерелі зазначається, що торгівля між Китаєм та РФ стала більш інтенсивною після початку повномасштабної війни в Україні. Рекордний показник китайського експорту до Росії було зафіксовано у квітні.

"Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд доларів, що є ознакою дедалі тісніших економічних відносин", — зазначили автори публікації.

Судячи з графіку, категорією китайського експорту в Росію, що найбільш швидко зростає, стало "транспортне обладнання". Істотна частка китайських товарів, що експортуються у РФ, також припадає на електроніку, котли, техніку і запчастини.

Китай суттєво наростив експорт транспортного обладнання до РФ

За словами журналістів, загальний обсяг торгівлі між КНР та Росією суттєво зріс внаслідок закупівель китайською стороною російських енергоресурсів, досягнувши приблизно 19 мільярдів доларів. Пік товарообігу спостерігався у березні.

Нагадаємо, що 9 травня глава китайського МЗС Цінь Ган заявив, що Пекін продовжить підтримувати контакт з обома сторонами війни в Україні. За словами дипломата, КНР "не дивитиметься на вогонь з іншого берега, не підливатиме олії".

Ми також повідомляли, що 9 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив стурбованість залежністю Євросоюзу від Китаю та звинуватив китайський уряд у тому, що він дедалі більше діє як конкурент, а не партнер.

Раніше, 8 травня, ми писали про те, що Євросоюз збирається ввести торгові обмеження на 8 китайських компаній, які допомагають постачати у РФ підсанкційні товари та технології, підтримуючи таким чином російський військово-промисловий комплекс.