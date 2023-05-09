У Москві поліцейські побили чоловіка, який вийшов до метро з українським прапором

За інформацією журналістів, столичні силовики затримали щонайменше трьох людей через присутність у одязі жовтого та синього кольорів.

У вівторок, 9 травня, у Москві співробітники поліції затримали чоловіка, який вийшов до метро "Тверська" із прапором України. Про це "ОВД-Інфо" розповів сам постраждалий.

За словами Олександра Посконного, поліцейські двічі побили його спочатку під час затримання, а потім в автозаку. Він додав, що співробітники поліції погрожували йому порушити кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Правозахисники повідомляють, що в результаті Посконного відпустили з відділу поліції після складання протоколу за статтею про дискредитацію російської армії.

Чоловік повідомив, що у відділі поліції перебували ще щонайменше троє людей, яких затримали через жовті та сині кольори на одязі.

Скільки росіян покарали за "дискредитацію" армії РФ

Стаття про "дискредитацію" російської армії з'явилася в Кримінальному та Адміністративному кодексах РФ невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За статистичними даними судового департаменту при Верховному суді РФ, за 2022 рік до судів було направлено 5622 адміністративні протоколи про "дискредитацію" російської армії. За ними суди призначили 4439 штрафів на загальну суму понад 151 мільйон рублів. З початку поточного року до середини квітня до районних судів надійшло вже понад 6500 протоколів про "дискредитацію" армії РФ.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що Новокуйбишевський міський суд Росії оштрафував депутата-комуніста Самарського Михайла Абдалкіна за дискредитацію російських військових на 150 тисяч рублів. Причиною стало відео, на якому він слухав послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам із локшиною на вухах.

Того ж місяця проти жителя Рязанської області Василя Большакова порушили кримінальну справу за статтею про "повторну дискредитацію російської армії" (ст. 280.3 КК) через опублікований в соцмережі анекдот. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.