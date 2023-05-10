Пропонує "золоту середину": президент Бразилії наполягає на переговорах України та РФ

За даними видання, Лула да Сілва переконаний, що дійти миру можна шляхом переговорів. Він виявив своє бажання посприяти прискоренню цього процесу.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив про своє бажання допомогти Україні та Росії знайти компромісне рішення на переговорах, пов'язаних із закінченням війни. Він також висловив сподівання, що сторони зможуть знайти "золоту середину" і досягти миру. Про це повідомляє видання Metropoles.

Лула да Сілва засудив вторгнення російської армії на територію України, що відбулося більше року тому, але висловив думку про те, що окрім засудження подій необхідно продовжувати роботу у напрямку діалогу та знаходження ефективних рішень для завершення конфлікту та досягнення миру.

"У кожної країни є свої причини. Україна фактично не може змиритися з окупацією своєї території, вона має чинити опір. Європейський Союз прав у своєму рішенні, а Бразилія та інші країни мають рацію у своєму бажанні знайти золоту середину. Я думаю, що це можливо. Якщо би я вважав, що це неможливо, я б не брав участі в цьому", — сказав він.

Марк Рютте, який перебуває в Бразилії з офіційним візитом, погодився, що конфлікт Росії з Україною має бути припинено якнайшвидше, але при цьому не повинно бути жодних поступок, які торкаються територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну.

Також 28 січня стало відомо, що президент Бразилії Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини передати Україні боєприпаси до танків Leopard, які Берлін надасть Києву. Він аргументував це тим, що не хоче "провокувати Росію".