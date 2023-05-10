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Через серію про Челябінськ: у Держдумі закликали обмежити показ "Гріфінів" у РФ (відео)

Фото: Скріншот | У Держдумі вважають, що у мультфільмах спеціально створюють образ Росії, як країни, де всі незадоволені життям

На думку депутатки Яни Лантратової, творці американського мультсеріалу ведуть свідому роботу проти Росії.

Депутатка Державної Думи Росії від Челябінської області Яна Лантратова пропонує обмежити в Росії показ серії американського мультсеріалу "Сім'янин" ("Гріфіни", Family Guy) через серію про Челябінськ. Про це 9 травня вона заявила у коментарі російському медіа "Подъем".

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На думку Лантратової в епізоді показали "навмисно образливий образ" російського міста.

"Такі мультфільми — це усвідомлена робота проти нашої країни. Інформаційна війна через художні твори. У книгах, підручниках, фільмах і навіть мультфільмах спеціально створюють образ Росії, як країни, де всі незадоволені життям, п'ють, вживають наркотики, беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це розуміє та обмежить показ деяких сюжетів", — заявила Яна Лантратова.

Про що нова серія "Сім'янину"

У новій серії американського ситкому "Сім'янин" герої мультфільму вирушили до Челябінська. У серії мультфільму місто називають "Уральським Чикаго". Там показано поголовне пияцтво. Росіяни читають газету "Росія вчора", заражаються "коров'ячою чумою" та живуть під впливом радіації. Також у цьому епізоді місцевий священник під час вінчання оголошує Україну частиною Росії.

Нагадаємо, на початку травня користувачі соцмереж завалити шквал критики на адресу студії Disney через сигнали, які посилають герої мультфільмів. У мережі лаяли студію за те, що маленьких дітей змушують переглядати свою зовнішність, аби відповідати хорошим героям.

Раніше, 24 квітня, повідомлялося, що в Росії створили мультфільм "Абетка "СВО", покликаний навчити російських окупантів повернутися додому цілими та неушкодженими".