Через серію про Челябінськ: у Держдумі закликали обмежити показ "Гріфінів" у РФ (відео)

На думку депутатки Яни Лантратової, творці американського мультсеріалу ведуть свідому роботу проти Росії.

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Депутатка Державної Думи Росії від Челябінської області Яна Лантратова пропонує обмежити в Росії показ серії американського мультсеріалу "Сім'янин" ("Гріфіни", Family Guy) через серію про Челябінськ. Про це 9 травня вона заявила у коментарі російському медіа "Подъем".

На думку Лантратової в епізоді показали "навмисно образливий образ" російського міста.

"Такі мультфільми — це усвідомлена робота проти нашої країни. Інформаційна війна через художні твори. У книгах, підручниках, фільмах і навіть мультфільмах спеціально створюють образ Росії, як країни, де всі незадоволені життям, п'ють, вживають наркотики, беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це розуміє та обмежить показ деяких сюжетів", — заявила Яна Лантратова.

Про що нова серія "Сім'янину"

У новій серії американського ситкому "Сім'янин" герої мультфільму вирушили до Челябінська. У серії мультфільму місто називають "Уральським Чикаго". Там показано поголовне пияцтво. Росіяни читають газету "Росія вчора", заражаються "коров'ячою чумою" та живуть під впливом радіації. Також у цьому епізоді місцевий священник під час вінчання оголошує Україну частиною Росії.

Нагадаємо, на початку травня користувачі соцмереж завалити шквал критики на адресу студії Disney через сигнали, які посилають герої мультфільмів. У мережі лаяли студію за те, що маленьких дітей змушують переглядати свою зовнішність, аби відповідати хорошим героям.

Раніше, 24 квітня, повідомлялося, що в Росії створили мультфільм "Абетка "СВО", покликаний навчити російських окупантів повернутися додому цілими та неушкодженими".