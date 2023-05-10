Підкреслив ізоляцію Путіна: CNN написало, як світ сприйняв парад у Москві

Медіа зазначило, що парад на Червоній площі 9 травня 2023 року як ніколи до цього дисонував із реальним станом справ у Збройних силах РФ.

Парад 9 травня на Червоній площі, який мав продемонструвати військову міць Росії та посилити міжнародний авторитет Володимира Путіна, став ще одним доказом ізольованості РФ від світу. Про це йдеться у матеріалі CNN, який був опублікований у вівторок, 9 травня.

По-перше, "парад перемоги" у травні 2023 року був найкоротшим із усіх, проведених на Червоній площі раніше. Він тривав лише годину.

По-друге, приймав його не російський президент Володимир Путін, як це було ще минулого року, а міністр оборони Сергій Шойгу.

Крім того, як пише медіа, на "параді перемоги" було вкрай мізерно представлено військову техніку. Стратегічна авіація в ньому не брала участі взагалі. Військову техніку представляв танк Т-34, якому виповнилося 80 років.

Міжнародну ізоляцію Росії продемонстрували й політики, які прилетіли до Москви, щоби взяти участь у параді. Це були представники Вірменії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Крім того, на парад прибув лідер Білорусі Олександр Лукашенко, який відчув себе погано і відбув у Мінськ після закінчення параду, не залишившись на обід з главами інших держав.

У матеріалі CNN йшлося також про те, що парад на Червоній площі як ніколи до цього дисонував із реальним станом справ у Збройних силах РФ, які вже кілька місяців не можуть захопити місто Бахмут у Донецькій області та зазнають втрат, завданих ним ЗСУ.

Нагадаємо, німецька газета Bild назвала виступ Володимира Путіна на параді 9 травня пропагандою агресії та звеличенням злочинів російської армії. Видання наголосило, що Путін вихваляє перемогу над нацистами в той час, як сам продовжує атакувати Україну та загрожувати ядерною зброєю всій Європі.

Крім того, 10 травня в британській розвідці пояснили, чому парад у Москві пройшов без військової техніки. У параді брали участь 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів. З розгорнутих формувань регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції.