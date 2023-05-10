МЗС Польщі терміново викликало посла Росії у Варшаві: що сталося

У профільному міністерстві Польщі російському дипломату Сергію Андрєєву вручили ноту протесту через те, що 5 травня винищувач РФ намагався перехопити польський літак, який через це мало не розбився.

У Міністерстві закордонних справ Польщі викликали посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва та вручили йому ноту протесту у зв'язку з інцидентом над Чорним морем, коли винищувач ЗС РФ перехопив у повітряному просторі польський літак. Про це у середу, 10 травня, написав прессекретар польського зовнішньополітичного відомства Лукаш Ясіна на своїй сторінці у Твіттері.

"Посла Сергія Андрєєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі", — написав польський дипломат.

Ясіна також підкреслив, що профільне міністерство рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом.

Перехоплення польського літака російським Су-35: що відомо про інцидент

У неділю, 7 травня, на офіційній сторінці Прикордонної служби Польщі у Твіттері з'явилася інформація про те, що під час патрульного польоту гвардійського літака L410 Turbolet (Польща) над Чорним морем його перехопив російський Су-35.

Інцидент стався ще у п'ятницю, 5 травня. Відомо, що польський літак здійснював політ у рамках місії Western Black Sea 2023.

Су-35 у режимі радіомовчання увійшов до зони проведення місії MMO Western Black Sea 2023 і здійснив агресивні дії щодо польського літака.

"Російський бойовий літак пролетів прямо перед носом літака прикордонної служби, перетинаючи його траєкторію польоту на небезпечній відстані", — йдеться в повідомленні відомства.

Через це польський літак частково втратив висоту та управління. Екіпажу вдалося відновити контроль та посадити літак.

Своєю чергою Румунія, в повітряному просторі якої й стався інцидент із польським та російським літаками, заявила про те, що маневри російського винищувача викликали підвищений рівень турбулентності та призвели до серйозних труднощів у керуванні польським літаком.

Нагадаємо, 9 травня послу РФ не дали покласти квіти до пам'ятника солдатам СРСР у Польщі. Його зупинили мітингувальники й звинуватили у повномасштабному вторгненні ЗС РФ в Україну. Російський дипломат після цього залишив меморіальний цвинтар.

Крім того, у п'ятницю, 5 травня, МЗС Польщі викликало посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва у зв'язку з висловлюваннями екс-уповноваженого з прав дитини за президента РФ Павла Астахова на адресу голови польської дипмісії в Москві. Астахов 30 квітня заявив про те, що не здивувався б, якби посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського знайшли у Москві-ріці.