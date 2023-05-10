Ледве ходив, не зміг покласти квіти: Лукашенка могли отруїти 9 травня в Москві, — ЗМІ

За даними журналістів, представник Мінська під час візиту до Москви 9 травня незграбно прогулювався Олександрівським садом. Йому було важко нахилитися разом з іншими політиками, щоб покласти квіти до "Могили Невідомого Солдата".

Білоруського політика Олександра Лукашенка могли отруїти під час візиту до Москви на парад 9 травня, де він з'являвся на публіці разом із своїм російським колегою Володимиром Путіним. Про це повідомляє The Mirror.

68-річний Лукашенко, який майже чверть століття утримує владу у своїй країні, виглядав важкохворим під час промови Путіна до "Дня Перемоги".

Білоруський політолог Дмитро Болкунець припустив, що, можливо, Лукашенка отруїли, оскільки він не міг зробити і 300 кроків поряд із Путіним. Коли ж він був серед інших людей під час виступу російського лідера, на його правій руці з-під пальта виднілася пов'язка.

Журналісти також зняли Лукашенка, який спочатку попросив Путіна, а потім і співробітника російської служби безпеки відвезти його до Могили невідомого солдата в Олександрівському саду.

Потім представник Мінська дещо незграбно прогулювався поруч із 70-річним головою Кремля, який зовні здавався здоровим. Судячи з усього, йому було важко нахилитися разом з іншими лідерами і покласти квіти до меморіалу.

Надалі Лукашенко пропустив неофіційний сніданок у Путіна і вирушив до аеропорта, щоб летіти назад до Мінська, ймовірно, у супроводі машини швидкої.

Також повідомлялося, що спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому Лукашенко не був на обіді з Путіним.

Нагадаємо, що колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов заявив, що Лукашенко став проблемою для Путіна. Однак зараз Путіна найбільше турбує наступ ЗСУ.