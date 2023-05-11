Приймає важливі рішення: подружжя дозволило собаці вибрати ім'я дитини (фото)

Золотистий ретривер Бо зіграв велику роль у найважливіших подіях життя Еріка та Френк Дерізе. Собака йшов з ними до вівтаря на їхньому весіллі, вгадував стать майбутньої дитини й навіть вибирав ім'я для малюка.

27-річна Еріка і 30-річний Френк Дерізе зі штату Нью-Джерсі, США, пишаються тим, що їх улюблений собака на прізвисько Бо робить важливі та доленосні вибори в їхньому житті. Про це розповідає The Mirror.

Собака йшов з ними до вівтаря на їхньому весіллі та вгадував стать їхньої майбутньої дитини. Дворічний Бо сам вибрав ім'я для першого малюка пари після того, як вони кинули вихованцю три тенісні м'ячі, на кожному з яких було написано одне ім'я. Коли собака повернувся з м'ячиком, на якому було написано "Френкі", пара зрозуміла, що "справа зроблена" і з нетерпінням чекає на появу свого сина.

Видання зазначає, що на цьому участь Бо в народженні дитини не закінчилося, він також відіграв головну роль в оголошенні можливої статі дитини, що включало поїдання кольорового торта.

Собака на прізвисько Бо робить важливі та доленосні вибори в житті сімейної пари

"Ми включаємо Бо в кожну важливу подію життя, він має брати участь у всьому. Він як наша дитина, ми хочемо, щоб вона була частиною всього", — розповіла Еріка.

Спочатку собака відмовилася їсти рожевий торт із собачим кормом, який позначав би у пари народиться дівчинка.

"Все пішло не так уперше. Я здала аналіз крові на 10 тижні, і медсестра принесла результати. Вона дала мені конверт, у якому було написано, що це дівчинка", — пояснила майбутня мама.

Однак, на цьому історія не закінчилася. Як виявилося, їхній улюбленець Бо все ж таки зробив правильний вибір.

"Але ми пішли на ще одне УЗД, щоб підтвердити — і нам сказали, що це хлопчик! Я розплакалася. Ми були щасливі. Розкриття статі не було розчаруванням у тому, як ми дізналися. було несамовито. Але, звичайно, ми не розчаровані тим, що у нас буде хлопчик", — додала вона.

Дворічний Бо сам вибрав ім'я для першого малюка пари Фото: колаж Фокус

Після того, як Бо поласував "правильним" тортом, Еріка і Френк незабаром звернули свою увагу на імена. Їм удалося зупинитися на трьох іменах: Ліам, Ендрю, Френкі. Далі вибір знову зробила домашня тварина. Швидка гра в м'яч призвела до того, що пес повернувся з тенісним м'ячиком, на якому було написано "Френкі".

"Ми з нетерпінням чекали, з чим він повернеться. Ми не могли вибрати, нам сподобалися всі три варіанти. Ми так хочемо, щоб Бо познайомився з дитиною. Він так добре ладнає з племінницями. Собака знає, що потрібно бути ніжним і акуратним", — розповіла Еріка.

Раніше Фокус писав, що чоловік показав, як карав людей, які псували його газон. Томас Лайонс опублікував у TikTok відео про те, як він вирішив боротися з перехожими, які псують його галявину. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні загалом понад 5 мільйонів.

Також повідомлялося, що чоловік купив будинок не підозрюючи про "таємний" басейн у саду. Якось після сильного дощу Джон Рейнольдс повернувся до свого нового будинку і виявив, що тепер він має величезний басейн на задньому дворі.