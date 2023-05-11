"Цінності сім'ї": у США заплатять $1000 тому, хто подивиться усі 10 фільмів саги "Форсаж"

Співробітники компанія FinanceBuzz хочуть зрозуміти як водіння, показане у фільмах, може вплинути на витрати на автострахування.

У США шукають людину, яка перегляне всі 10 фільмів серії "Форсаж", підрахує кількість аварій та оцінить збитки автомобільних пошкоджень. За виконання цього завдання йому буде виплачено $1000. Остання частина саги вийде 19 травня. Про це пише FinanceBuzz.

Франшиза "Форсаж" (Fast & Furious) складається з 10 фільмів, сумарна тривалість яких – понад 20 годин. Найнятий працівник повинен відстежити збитки, спричинені автомобільними аваріями, що сталися у всіх фільмах. Отримані результати дозволять компанії оцінити наслідки безрозсудного водіння у рамках франшизи з погляду страхування.

Схваленому кандидату буде виплачено $1000, а також надано додаткові $100 для покриття витрат, що включають оплату прокату фільмів, стрімінгових послуг, квитків у кіно та закусок для перегляду.

"В якості бонусу ви отримаєте урок про цінність сім'ї", – додали у компанії.

Компанія FinanceBuzz прагне допомогти людям скоротити свої найзначніші витрати, включаючи страхування автомобілів. У зв'язку з цим, постало питання: як водіння, представлене у фільмах, може вплинути на витрати на автострахування.

Для з'ясування цього питання компанії необхідна допомога в аналізі подій, представлених у фільмах. Крім того, також викликає цікавість, чи було збільшення, чи зменшення кількості аварій протягом усієї історії франшизи.

Усі охочі отримати роботу повинні перебувати в США і бути не молодше 18 років.

Раніше Фокус писав, що 72-річний чоловік пішов працювати в McDonald's і став улюбленцем відвідувачів. Деріл Холмс провів лише один день вдома, перш ніж влаштуватися на нову роботу.

Також повідомлялося, що дві 10-річні дитини працювали в McDonald's без зарплати. За даними Міністерства праці США, двоє дітей готували та роздавали замовлення, прибирали ресторан, працювали біля вікна "drive-thru" та обслуговували касу.