Пожежа на 4000 квадратних метрів: у російському Норильську спалахнули склади (відео)

Місцеві паблики попередили мешканців Норильська, що через горіння на Вальківському шосе їдкий дим може потрапити до селищної зони міста. Людей закликали не виходити надвір у цьому районі.

У четвер, 11 травня, у місті Норильськ, що на території Російської Федерації, спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Про це повідомило Головне управління МНС Росії з Красноярського краю.

У публікації вказано, що спалах відбувся в районі Вальківського шосе.

Попередньо заявлена площа пожежі складала 3000 кв. До гасіння спочатку залучили 41 особу та 12 одиниць техніки. Для розчищення місця події від снігу також було залучено важку техніку.

За кілька годин у відомстві заявили, що площа загоряння збільшилася до 4000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 62 особи та 16 одиниць техніки.

"Пожежники докладають усіх зусиль, щоб залишити поширення вогню", — заявили в МНС РФ.

За словами старшого оперативного чергового Центру управління в кризових ситуаціях ГУ МНС Росії краєм В'ячеслава Юрійовича Конова, гасіння пожежі ускладнюють конструктивні особливості будівлі.

Місцевий Telegram-канал попередив мешканців Норильська, що через горіння складських приміщень можливе попадання їдкого диму до селищної зони населеного пункту. Автори публікації закликали людей обмежити перебування на вулиці у районі Вальківського шосе.

Пізніше в паблік також повідомили про вибух на місці загоряння, опублікувавши відповідне відео.

"Пожежа не припиняється. Щось вибухнуло", — констатували у Telegram-каналі.

Нагадаємо, що 6 травня У російській Свердловській області спалахнули склади з порохом через лісову пожежу. Під загрозою також є сусідні 18 об'єктів з вибуховою речовиною. Місцеві рятувальники заявили про намір провести евакуацію населеного пункту Первомайське, де мешкає близько 400 осіб.

Раніше, 5 травня в Краснодарському краї РФ у селищі Ільське спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Російські ЗМІ заявили, що пожежа спалахнула внаслідок атаки "українського безпілотника".

Ми також писали про те, що ввечері 4 травня по вулиці Єреванській в районі Царицино у Москві спалахнула пожежа. Очевидці повідомили, що епіцентром пожежі став шиномонтаж. Пізніше з'ясувалося, що пожежники довго не могли знайти безперебійне джерело води, щоб почало ліквідувати осередок спалаху.