У Білорусі затримали чоловіка, що намагався підірвати військовослужбовців, — Міноборони

У білоруському міністерстві повідомили, що 51-річний водій вантажівки намагався напасти на військових, які охороняють державний кордон. Попри спробу втекти він був затриманий на місці.

Ввечері 11 травня водій вантажівки намагався напасти з вибухівкою на білоруських військових. Його передали правоохоронцям. Про це 12 травня повідомила у соцмережах пресслужба міністерства оборони Білорусі.

"Учора ввечері на ділянці автодороги М-5 водієм великовантажного автомобіля було здійснено спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою, виготовленого з піротехнічних засобів, на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок державного кордону", — написала пресслужба.

У Міноборони Білорусі розповіли, що зловмисник намагався втекти з місця інциденту, однак був затриманий військовослужбовцями та переданий правоохоронцям. У пості йдеться, що внаслідок нападу 51-річного водія ніхто з військових не постраждав.

"У діях водія вбачаються ознаки екстремізму", — проінформували в міністерстві.

Нагадаємо, голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що відомству вдалося запобігти терактам, запланованим на 9 травня. За його словами, ці терористичні акти були організовані "спецслужбами".

Раніше стало відомо, що Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з РФ. У Прикордонному комітеті розповіли, що обмеження ввели "до особливого розпорядження". За інформацією місцевих медіа, росіян почали перевіряти "із пристрастю".