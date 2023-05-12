Інтернет в обхід: у Євросоюзі знайшли ще один спосіб знизити залежність від Росії, – FT

За даними видання, чорноморський кабель є одним із головних пріоритетів для регіону. Однак питання про доцільність проекту залишається відкритим через присутність військових кораблів РФ в акваторії Чорного моря.

Європейський Союз має намір прокладати новий морський кабель через Чорне море, у відповідь на побоювання щодо російських атак на підводні інтернет-кабелі. За словами представників Єврокомісії, цей проект призначений для покращення зв'язку з Кавказом, включаючи Грузію, та для зменшення залежності регіону від транзитного наземного оптоволоконного зв'язку, що проходить через територію Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на програмний документ ЄК.

За даними видання, ідею створення такого кабелю було обговорено ще 2021 року, але додатковим імпульсом для проекту стала війна в Україні. Передбачається, що будівництво 1100-кілометрового кабелю коштуватиме 45 мільйонів євро. Наразі проект перебуває на етапі техніко-економічного обґрунтування, а початок торгів ще не оголошено.

Компанія Vodafone, яка базується у Великій Британії, розглядає можливість прокладання кабельного маршруту через Чорне море в рамках проекту Kardessa. Він передбачає поєднання України з Болгарією, Туреччиною та Грузією, а потім з Вірменією, Казахстаном та Азією підземним маршрутом.

За словами члена Європарламенту та голови комітету із закордонних справ Європарламенту Девіда Макалістера, створення чорноморського кабелю є ключовим проектом і є одним із головних пріоритетів для регіону.

"Без інтернет-кабелів не було б ні відеоконференцій, ні спільної дослідницької роботи, ні Netflix. Росіяни також це знають", — говорить Макаллістер.

Питання про доцільність та часові рамки реалізації проекту досі залишаються неясними, у зв'язку з тим, що Росія продовжує використовувати свої військові кораблі в Чорному морі для завдання ракетних ударів по Україні та блокування портів.

Нагадаємо, що 7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проаналізував дані російської пошукової системи "Яндекс", згідно з якими росіяни стали менше цікавитися відпочинком у Криму. Попит на поїздки на окупований півострів знизився більш ніж удвічі.

Крім того, 25 березня стало відомо, що Російська Федерація почала відмовлятися від тактики масованих атак і тепер обстрілює територію України по-іншому. Противник тепер обстрілює українські міста точково, а не десятками ракет за один раз. Вони промацують ґрунт, щоб знайти найефективніший для себе спосіб.