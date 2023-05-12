Сховав докази: блогер навмисне розбив свій літак заради переглядів (відео)

Тревор Джейкоб зізнався в тому, що він навмисне підлаштував аварію свого літака наприкінці 2021 року з метою отримати більшу кількість переглядів на своїх відеозаписах. За цей злочин йому загрожує до 20 років ув'язнення.

У США 29-річний YouTube-блогер Тревор Джейкоб, який навмисно розбив літак заради переглядів, визнає себе винним у перешкоджанні федеральному розслідуванню шляхом прибирання місця аварії. Про це пише ВВС.

Чоловік розмістив відео авіакатастрофи на YouTube у грудні 2021 року, маючи на увазі, що це був нещасний випадок. На сьогодні воно має понад 3 мільйони переглядів.

В угоді про визнання вини він заявив, що зняв свій ролик у рамках спонсорського договору. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Блогер погодився визнати себе винним за одним кримінальним обвинуваченням у знищенні та приховуванні з метою перешкодити федеральному розслідуванню, йдеться у заяві Міністерства юстиції США.

Літак впав у національний ліс Лос Падрес за 35 хвилин після зльоту Фото: Trevor Jacob

У листопаді 2021 року Тревор Джейкоб залишив аеропорт Санта-Барбари, штат Каліфорнія, вирушивши в одиночний політ із камерами, встановленими на його літаку. Крім них він узяв із собою парашут, а також палицю для селфі.

"Чоловік не збирався досягати пункту призначення. Він планував вистрибнути зі свого літака під час польоту та зняти на відео як той знижується та розбивається", — заявили співробітники прокуратури США.

Літальний апарат впав у національний ліс Лос Падрес за 35 хвилин після зльоту. Після приземлення блогер підійшов до місця аварії й зняв на відео уламки. Через два дні, він повідомив про авіакатастрофу до Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), проте під час зустрічі зі слідчими заявив, що не знає про місцеперебування уламків літака.

10 грудня 2021 року блогер разом з другом вирушив на місце аварії та відбуксував розбитий літак в ангар в окрузі Санта-Барбара. Упродовж кількох днів він знищив різні частини літака. Прокурори стверджують, що Джейкоб зізнався у скоєнні цих дій з метою ввести слідчих в оману.

Раніше Фокус писав, що ютубер скупив усі будинки на своїй вулиці для друзів та родини. Джиммі Дональдсон має понад 150 мільйонів передплатників, а його основний канал на YouTube посідає четверте місце за кількістю передплатників на платформі.

Також повідомлялося, що в США блогер знімав пранк із незнайомцем, який вистрілив у нього. Молодий американець Таннер Кук кілька днів виборював своє життя в реанімації після того, як незнайомий чоловік прострелив йому живіт.