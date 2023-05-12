З ножем біля ліжка: американець усиновив сироту з України, яка виявилася 22-річною жінкою

Майкл Барнетт розповів про свій страх, що їхня прийомна "дитина" може зарізати її дружину, після того, як він дізнався, що дочці насправді було 22 роки. Ця жінка зберігала ножі під своїм ліжком.

Майкл та Крістін Барнетт вважали, що у 2010 році вони удочерили дівчинку Наталію Грейс. Подружжя зі США думало, що дитина має рідкісне захворювання, але насправді очікувана шестирічна сирота з України виявилася 22-річною жінкою. Про це пише Daily Express.

У новому документальному фільмі під назвою "Цікавий випадок Наталії Грейс" сімейна пара розповіла історію про моторошну та дивну ситуацію, в якій вони опинилися. Майкл розповів про те, як його родина зазнавала насильства і як Наталія намагалася отруїти та вбити його дружину.

"Одного разу вночі я розплющив очі, а Наталія стоїть біля підніжжя ліжка з ножем у руці. Вона приклеювала на сходах великі кнопки голкою вгору. Коли ми підіймалися і спускалися, ми наступали на них", — повідомив чоловік у програмі "Цього ранку".

Батько часто знаходив у будинку ножі, заховані Наталією Фото: Yahoo.News

Майкл Барнетт поділився й іншими подробицями їхнього сімейного життя. Він часто знаходив у будинку ножі, заховані Наталією, щоб вона могла ними скористатися будь-якої миті.

"У будинку стали пропадати деякі речі, ми знаходили ножі під її ліжком. Був момент, коли я прокинувся посеред ночі, а Наталя стояла над моїм ліжком з ножем у руці, на її обличчі був дуже порожній вираз, вона просто стояла там із ножем", — додав американець.

Видання зазначає, що весь світ був приголомшений, коли ця новина пролунала у 2019 році. Тоді Наталія Грейс з'явилася в американському шоу "Доктор Філ", щоб розповісти свою історію. Вона запевняє, що ніколи б не завдала шкоди своїй родині.

"Якщо я й заходила до їхньої кімнати, то тільки для того, щоб розбудити їх, бо я була налякана кошмаром або чимось подібним", — відповіла дівчина на запитання ведучого, чи колись вона входила до спальні з ножем.

Наталія заявила, що відчуває лише любов до своєї родини Фото: The Sun

З'явившись на шоу, Наталія заявила, що відчуває лише любов до своєї родини та почувається як удома зі своїми новими мамою та татом.

"Я дійсно думала, що знайшла правильну сім'ю після того, як мене обдурили багато родин. Я думала, що знайшла ту сім'ю, яка мені підходить", — додала дівчина.

Раніше Фокус писав, що в США жінка пробігла повз активну стрілянину нічого не чуючи через навушники. Того ж дня в Атланті вісім годин розшукували Дейона Паттерсона, ветерана берегової охорони США, якого в результаті заарештували, за підозрою в тому, що він застрелив жінку і поранив ще чотирьох людей.

Також повідомлялося, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.