У США жінка пробігла повз активну перестрілку нічого не чуючи через навушники (відео)

Того ж дня в Атланті вісім годин розшукували Дейона Паттерсона, ветерана берегової охорони США, якого врешті-решт заарештували, за підозрою в тому, що він застрелив жінку і поранив ще чотирьох людей.

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Блогерка Крістіна з міста Атланта, штат Джорджія (США), мимоволі встигла пробігтися місцем активної перестрілки нічого не чуючи завдяки своїм шумоподавлюючим навушникам AirPods. Про це пише Indi100.

Дівчина опублікувала відео своєї пробіжки в TikTok, на якому вона посміхається і позує, показавши знак миру пальцями перед камерою. Вона навіть не підозрювала про сирени, які чути на задньому плані.

"Така ситуація. Ваші AirPods включені на шумозаглушення, а ваш телефон знаходиться в режимі DND [Do Not Disturb], тому ви не розумієте, що тільки що пробігли через активну перестрілку. Сирени ззаду і моя блаженна необізнаність рятують мене. Але насправді це було дуже напружено, і я дуже співчуваю пораненим та всім, хто постраждав", — написала дівчина.

Після публікації відеоролика він став вірусним, набравши понад 6 млн переглядів. Багато глядачів почали попереджати про небезпеку носіння навушників під час прогулянок.

"Бігуну нічого не чути дуже небезпечно. Радий, що ви в безпеці, але ви завжди повинні бути пильними та уважними під час бігу", — написав один із користувачів соцмережі.

Видання зазначає, що Крістіна відповіла одній людині, яка написала, що шумозаглушення AirPods не настільки хороше, щоб нічого не чути.

Дівчина докладно розповіла про те, що сталося, та зазначила, що для неї "це було безумством" Фото: TikTok/@movementwithtina

Користуючись нагодою, вона докладно розповіла про те, що сталося, та наголосила, що для неї "це було безумством".

"Я пішла своїм звичайним маршрутом і поставила телефон на режим "Не турбувати". Я завжди так роблю, коли виходжу на пробіжку. У мене були AirPods з шумоподавленням, тому що я бігала житловими вулицями, а там завжди багато людей, і у мене ніколи не виникали проблеми, щоб дістатися цих вулиць, мені довелося пробігти повз попереджувальну стрічку, купи поліцейських, машин швидкої допомоги, і все в такому дусі… Потім, коли я зрозуміла, що в місті ходить більше офіцерів, я почала думати, що щось трапилося. Я зробила невелику перерву, подивилася на свій телефон і побачила, що мій хлопець намагався додзвонитися до мене і кілька разів відправляв смс, у яких говорилося, що місце стрілянини на моєму маршруті", — розповіла Крістіна.

Потім дівчина повідомила свого хлопця, що вона в повному порядку і побігла додому в іншому напрямку.

Того ж дня в Мідтауні в Атланті вісім годин розшукували 24-річного Дейона Паттерсона, ветерана берегової охорони США, якого в результаті заарештували, за підозрою в тому, що він застрелив жінку і поранив ще чотирьох людей у приймальні лікаря, повідомляє CNN.

Раніше Фокус писав, що чоловік сховав приховану камеру у туалеті круїзного лайнера. Понад 150 осіб, включаючи 40 неповнолітніх, було помічено на записи з камери оголеними або частково оголеними.

Також повідомлялося, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.