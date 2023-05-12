Євробачення-2023: Сунак "розчарований" рішенням щодо виступу Зеленського

Британський прем'єр відкинув побоювання організаторів "Євробачення" про те, що звернення президента України нібито "політизує" конкурс. Його позицію також підтримали інші британські консерватори.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак розкритикував Європейський мовний союз (EBU) за відмову президенту України Володимиру Зеленському виступити з промовою у фіналі конкурсу "Євробачення", який відбудеться 13 травня у Ліверпулі. Про це пише видання Sky New із посиланням на прессекретаря Ріші Сунака.

"Прем'єр-міністр вважає, що президенту Зеленському було б доречно виступити на заході, і ми розчаровані рішенням Європейського союзу мовлення", — заявив офіційний представник Сунака.

Повідомляється, що Ріші Сунак також відкинув аргумент EBU про те, що виступ президента України нібито може "політизувати" конкурс.

"Цінності та свободи, за які борються президент Зеленський і народ України, не є політичними, вони фундаментальні, і самі Євробачення визнали це минулого року, коли справедливо усунули Росію від участі у конкурсі", — сказав спікер Сунака.

Зазначимо, що відмова Зеленському у зверненні на пісенному конкурсі викликала незадоволення ще кількох британських політиків.

Так, експрем'єр Великобританії Борис Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter, що було б "правильно" дозволити Зеленському звернутися до людей у межах "Євробачення". Політик також зазначив, що захід мав проходити в Україні, проте його довелося перенести до Ліверпуля через російську агресію.

Подібну думку висловив у Twitter британський депутат-консерватор Даміан Грін, який виконує обов'язки голови міжпартійного комітету з питань культури.

"Глядачі висловили свої почуття минулого року, проголосувавши за Україну, і решта Європи має поважати це", — написав Грін.

Нагадаємо, що за даними The Times, Володимир Зеленський хотів виступити на фіналі "Євробачення 2023", проте йому заборонили EBU та телеканал BBC. Рішення ґрунтується на побоюваннях, що поява президента України може політизувати конкурс.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву The Times, зазначивши, що Володимир Зеленський не планував виступати з промовою під час пісенного конкурсу "Євробачення-2023" і не звертався до його організаторів.