Зеленський не планував виступати на "Євробаченні", — Офіс президента

За словами прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова, інформація видання The Times не відповідає дійсності, а ОП ніколи не звертався до Європейського мовного союзу з проханням організувати звернення президента

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Президент України Володимир Зеленський не планував виступати зі зверненням під час пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Про це написав прес-секретар президента України Сергій Никифоров на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці у п'ятницю, 12 травня.

"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" із пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу або на якомусь іншому етапі конкурсу", — написав Нікіфоров.

Зауважимо, за інформацією іноземних ЗМІ, Європейський мовний союз (EBU) відхилила прохання Володимира Зеленського виступити з відеозверненням на пісенному конкурсі, мотивуючи свою позицію тим, що одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу.

Сам український президент нібито планував звернутися до 160-мільйонної аудиторії із закликом продовжувати підтримувати Київ у війні з Росією.

"Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи подібні заяви у рамках конкурсу", — заявили в EBU.

Нагадаємо, раніше медіа The Times написало про те, що президенту України Володимиру Зеленському відмовили у праві зробити відеозвернення на фіналі Євробачення. Європейський мовний союз заявив, що прохання Зеленського виступити перед аудиторією, хоч і зроблене з добрими намірами, на жаль, не може бути задоволене, оскільки це суперечило б правилам заходу.

Зауважимо, що 11 травня медіа писали про те, хто виграє пісенний конкурс "Євробачення-2023". ЗМІ спиралися на дослідників, які роками вивчали мистецтво поп-музики та вивели універсальну формулу пісні-переможця для пісенного конкурсу Євробачення.