Поза політикою: Зеленському відмовили у виступі перед глядачами Євробачення, — The Times

За словами журналістів, таке рішення було прийнято Європейським мовним союзом, а також телеканалом BBC, який цього року виступає як провідний спонсор конкурсу.

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Президент України Володимир Зеленський хотів виступити на фіналі Євробачення 2023 року, однак йому заборонили. Про це пише видання The Times.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято Європейським мовним союзом (EBU), а також телеканалом BBC, який цього року виступає як провідний спонсор конкурсу. Там побоюються, що поява президента України може політизувати захід.

"Конкурс пісні "Євробачення" — це міжнародне розважальне шоу, в якому діють суворі правила та принципи, встановлені з моменту його створення. У їх рамках одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу", — сказав представник EBU.

За його словами, у компанії розуміють, що прохання Зеленського викликано добрими намірами, проте не може бути задоволене, оскільки це суперечить правилам. Проте на конкурсі виступатимуть 11 українських артистів.

"Додатково 37 локацій по всій Україні будуть представлені в короткометражних фільмах, які представляють кожного з артистів, які беруть участь перед тим, як вони вийдуть на сцену. Ми вважаємо, що це найкращий спосіб відобразити й відсвяткувати перемогу України на Євробаченні і показати, що в ці важкі часи нас об'єднує музика", — сказало джерело.

Інсайдер із BBC розповів журналістам, що до Зеленського є велика симпатія, проте він є принципом, який стоїть за відмовою. Друге джерело додало, що "складні та делікатні" переговори продовжуються.

Нагадаємо, що запрошені гості з України показали яскравий номер та заспівали "Щедрика" на Євробаченні. На сцені у Ліверпулі виступили Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, зірка дитячого "Євробачення" у 2022 році.

Також журналісти повідомили, що Зеленський у суботу зустрінеться Папою Римським та прем'єром Італії. Офіційних підтверджень можливого візиту до Ватикану немає, але за даними італійських журналістів, крім аудієнції у понтифіка президента України чекає зустріч із Джорджією Мелоні.