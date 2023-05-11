Зеленський у суботу зустрінеться Папою Римським та прем'єром Італії, — ЗМІ

Офіційних підтверджень можливого візиту до Ватикану немає, але за даними італійських журналістів, крім аудієнції у понтифіка президента України чекає зустріч із Джорджією Мелоні.

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Найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском, а також італійським прем'єром Джорджією Мелоні. Про це повідомляє італійське інформагентство Ansa з посиланням на джерела у Ватикані.

Офіційних підтверджень ні від італійського, ні від українського керівництва поки що не надходило. Однак, за даними італійської преси, у Ватикані повідомили, що аудієнція, про яку йдеться, може відбутися вже найближчої суботи, 13 травня.

Днями Папа Римський приймав у Ватикані прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який передав уродженцю Аргентини "Бородянського півника" та фотоальбом про звірства російської агресії в Україні.

Нагадаємо, що Папа Римський був здивований тим, що ніхто не знає про "миротворчу місію" Ватикану по Україні. Повідомляється, що автори ініціативи, спрямованої на мирне врегулювання, впевнені в її успіху. Але деталі проекту наразі невідомі.

За словами Франциска, він обговорював становище в Україні з угорським прем'єром Віктором Орбаном та митрополитом РПЦ Іларіоном.

У Кремлі також прокоментували ініціативу Ватикану щодо мирного врегулювання війни в Україні.

На початку квітня римський понтифік відслужив першу месу після виходу з лікарні. На зустрічі з жителями італійської столиці він підтримав жінку, в якої померла 5-річна дочка.