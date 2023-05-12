Атака БПЛА на Кремль: мешканця Челябінська заарештували за коментар у YouTube (фото, відео)
Чоловік проходить у справі про "виправдання тероризму" та наступні два місяці проведе в СІЗО. Аудиторія, яка дивилася його трансляцію, була порівняно невеликою – 160 осіб.
В РФ відкрили першу кримінальну справу через коментар у соцмережах про атаку дронів на Кремль. Тракторозаводський районний суд Челябінська заарештував на два місяці місцевого жителя Олексія Сидорова після того, як у трансляції на своєму YouTube-каналі він згадав про нещодавній вибух БПЛА у Москві. Про це повідомляє 74RU.
Наразі чоловік проходить у справі про "виправдання тероризму" і наступні два місяці проведе у СІЗО. Аудиторія, яка дивилася його трансляцію, була порівняно невеликою — 160 осіб.
Під час суду йшлося про "публічні заклики до терористичної діяльності" через атаку БПЛА на Кремль.
Підозрюваний, зі свого боку, пояснив, що фрази, що йому приписуються, були випадковими: "Просто вирвалося".
Він також сказав, що він "не якийсь там політичний блогер", що він не має великої аудиторії, а хтось зі 160 глядачів його трансляції просто вирізав фрагмент відео та опублікував в інших Telegram-каналах із мільйонною аудиторією.
Тепер він може бути засуджений до 7 років позбавлення волі. Крім того, його вже внесли до реєстру "терористів та екстремістів".
Нагадаємо, що у ГУР прокоментували причетність України до атаки дронів на Кремль і заявили, що це не був замах на голову РФ.
Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін сказав, що в атаці на Кремль "немає нічого особливого". Він назвав БПЛА, що вибухнув, саморобним дроном.