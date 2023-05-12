Атака БПЛА на Кремль: мешканця Челябінська заарештували за коментар у YouTube (фото, відео)

Чоловік проходить у справі про "виправдання тероризму" та наступні два місяці проведе в СІЗО. Аудиторія, яка дивилася його трансляцію, була порівняно невеликою – 160 осіб.

В РФ відкрили першу кримінальну справу через коментар у соцмережах про атаку дронів на Кремль. Тракторозаводський районний суд Челябінська заарештував на два місяці місцевого жителя Олексія Сидорова після того, як у трансляції на своєму YouTube-каналі він згадав про нещодавній вибух БПЛА у Москві. Про це повідомляє 74RU.

Наразі чоловік проходить у справі про "виправдання тероризму" і наступні два місяці проведе у СІЗО. Аудиторія, яка дивилася його трансляцію, була порівняно невеликою — 160 осіб.

Олексій Сидоров

Під час суду йшлося про "публічні заклики до терористичної діяльності" через атаку БПЛА на Кремль.

Підозрюваний, зі свого боку, пояснив, що фрази, що йому приписуються, були випадковими: "Просто вирвалося".

Він також сказав, що він "не якийсь там політичний блогер", що він не має великої аудиторії, а хтось зі 160 глядачів його трансляції просто вирізав фрагмент відео та опублікував в інших Telegram-каналах із мільйонною аудиторією.

Обшук у мешканця Челябінська

Тепер він може бути засуджений до 7 років позбавлення волі. Крім того, його вже внесли до реєстру "терористів та екстремістів".

Нагадаємо, що у ГУР прокоментували причетність України до атаки дронів на Кремль і заявили, що це не був замах на голову РФ.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін сказав, що в атаці на Кремль "немає нічого особливого". Він назвав БПЛА, що вибухнув, саморобним дроном.