Скасував усі зустрічі: ЗМІ дізналися, на що може хворіти Лукашенко

Інформатори, з якими журналісти медіа поговорили на правах анонімності, стверджують, що лідер Білорусі може хворіти на вірусне захворювання. Також проблеми зі здоров'ям почалися й у найближчого оточення Олександра Лукашенка.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко може бути хворий на тяжку хворобу. Про це повідомляє білоруське медіа "Наша Нива".

За інформацією джерел, які поговорили з журналістами на правах анонімності, проблеми зі здоров'ям у Лукашенка почалися на початку травня.

Політик скасував усі офіційні зустрічі, заплановані на перші дні місяця. Крім того, на параді в Москві Лукашенко виглядав виснаженим. Він не зміг пройти 300 метрів Червоною площею. Для цього лідеру Білорусі довелося користуватися електрокаром.

Також на руці у нього журналісти помітили бинт, який накладають людям після крапельниць.

Крім того, Лукашенко не залишився на обід у Кремлі з президентом РФ і главами інших держав, які прибули до Москви 9 травня. Одразу після свого приїзду до Мінська білоруський лідер знову скасував усі офіційні заходи та зустрічі.

За інформацією медіа, лідер Білорусі міг захворіти на вірусне захворювання. Так, на врученні нагород силовикам 5 травня Лукашенко вже мав проблеми з голосом.

Зі свого боку, інформатори журналістів повідомили також і про те, що на вірусну інфекцію ймовірно захворіли ще кілька людей з найближчого оточення політика.

Офіційно стан здоров'я Олександра Лукашенка не коментують. Його пресслужба уникає такої інформації.

12 травня Фокус писав про те, хто може прийти до влади у Білорусі після смерті Олександра Лукашенка. Для цього журналісти видання поговорили політичними аналітиками про можливі сценарії розвитку подій.

А кількома днями раніше опозиціонер з Білорусі пояснив втечу Олександра Лукашенка з Москви 9 травня. Павло Латушко заявив, що два дні ніхто не чув, де перебуває Олександр Лукашенко. У диктатора, за його словами, є проблема з колінним суглобом, який нібито потребує оперативного хірургічного втручання.