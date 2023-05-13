"Я був набагато щасливішим на мілині": виграш у $16 млн перетворив його життя на жах

Американець купив свій виграшний квиток, коли він мав лише 2,46 долари на банківському рахунку і жив на допомогу по інвалідності. Для цього він продав обручку.

У Вільяма "Бада" Поста ІІІ, який виграв 16 мільйонів доларів, після цього почалася чорна смуга. Загалом за рік він заборгував 1 мільйон доларів, його колишня подала на нього до суду, а брат найняв кілера, щоб убити його, пише Daily Mail.

Чоловік купив свій виграшний квиток у 1988 році, коли у нього було лише 2,46 долари на банківському рахунку і він отримував допомогу з інвалідності. Він продав обручку за 40 доларів і дав своїй тодішній дівчині та господині гроші на 40 квитків у державній лотереї.

Після своєї неймовірної перемоги та збору першого щорічного платежу у розмірі 497 953 доларів Пост витратив 300 000 доларів лише за два тижні. Він вклав гроші у сімейний бізнес, враховуючи ресторан у Флориді для свого брата та сестри, а також парк вживаних автомобілів для іншого брата.

Крім того, він витрачав гроші на розкішні автомобілі, мотоцикли, літаки, на яких навіть не вмів літати, та особняки, розповідає видання.

Наступного року, віддалившись від своїх братів і сестер та отримавши припис триматися подалі від своєї шостої дружини після того, як він вистрілив у її машину, Пост купив особняк в Ойл-Сіті на північному заході Пенсільванії за 395 000 доларів.

Незабаром його колишня домогосподарка, а колись і подруга відсудила у нього третину виграшу, заявивши, що тоді вони погодилися розділити приз. Пост відхилив її вимогу, і коли він відмовився передати свій щорічний платіж у 1992 році, суддя наказав заморозити всі подальші платежі до вирішення спору.

За інформацією Daily Mail, чоловік витратив так багато, що протягом року опинився у боргу на 1 мільйон доларів. Маючи заставу, він продав велику частину свого майна, і його особняк прийшов у жахливий стан руйнування.

Відвідувачі зазначали, що басейн був завалений сміттям, вікна забиті фанерою, а двір заріс бур'яном. Пост тинявся особняком на самоті, без вставних зубів, які, за його словами, пошкодили йому голову.

Тим часом його брата звинуватили у спробі найняти найманого вбивцю, щоб убити Поста, сподіваючись успадкувати частину грошей.

Зрештою, в 1996 році чоловік продав особняк, що руйнувався, за 65 000 доларів і продав з аукціону 17 лотерейних платежів, що залишилися, які йому належали, щоб розплатитися з боргами.

Залишаючись вірним собі, останні 2,65 мільйонів доларів виграшу, які він отримав, він витратив на свої борги, ще два будинки, вантажівку, три автомобілі, два мотоцикли Harley-Davidson, два 62-дюймові телевізори Sony, розкішний кемпер, комп'ютери та вітрильний човен за 260 000 доларів.

Зрештою, Пост був заарештований на своїй розкішній яхті в 1998 році після того, як відмовився здатися поліції, щоб відбути від шести до 24 місяців за напад. Його визнали винним у тому, що він вистрілив у людину, яка збирала борги.

Після звільнення з в'язниці переможець лотереї знову жив на допомогу з непрацездатності у розмірі 450 доларів на місяць до своєї смерті у 2006 році від респіраторного захворювання у віці 66 років.

"Всі мріють виграти гроші, але ніхто не усвідомлює кошмарів, які виникають, — сказав він репортеру 1993 року. — Я був набагато щасливішим, коли був на мілині".

Нагадаємо, 7 травня ЗМІ писали, що мешканка США Лючія Форсет ще 6 років тому була бездомною, але все змінилося раптово завдяки виграшу в лотереї. Завдяки цій події вона увійшла до найбагатших людей Каліфорнії.

16 квітня британський таблоїд The Sun повідомив, що невідомий щасливчик купив виграшний квиток у Ворикширі, але ніхто не може його знайти. Він має 6 місяців, щоб заявити про себе, інакше гроші підуть у фонд добрих справ.