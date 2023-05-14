Масові бійки, дивакуваті костюми і жертвоприношення: як у Туреччині обирали президента (фото)

За посаду лідера країни борються чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від Альянсу АТА Сінан Оган.

У Туреччині завершилося голосування на парламентських і президентських виборах та починається підрахунок голосів. Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

Голосування на президентських та парламентських виборах стартувало у Туреччині о 8 ранку. Загалом у країні та за її межами встановили 191 884 урни для голосування. Право голосу мали 64 мільйони турецьких громадян.

За посаду лідера країни борються чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від Альянсу АТА Сінан Оган.

У парламентських виборах взяли участь 36 партій.

Виборчі дільниці закрилися о 17:00. На цей час триває підрахунок голосів.ЗМІ Туреччини заборонили повідомляти попередні результати виборів.

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган проголосував у Стамбулі.

Найближчий суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу — в Анкарі. У коментарі ЗМІ після голосування Киличдароглу сказав, що у країні не вистачає демократії і висловив сподівання, що "у цю країну прийде весна і весна завжди триватиме".

Останні соцопитування свідчили, що Киличдароглу випереджає Ердогана на 5 відсоткових пунктів.

Як тривали вибори:

Реджеп Ердоган голосував на виборчій дільниці, яку розмістили у середній школі Саффет Чебі в Стамбулі. Ідучи до виборчої дільниці, чинний президент роздав дітям, які перебували поблизу дільниці по 200 лір.

На виборчій дільниці в початковій школі Мерсін (Енишехір) виборці влаштували масову штовханину. Через різні політичні вподобання не помирилися "кемалісти" і "ердоганісти". Бійку припинила поліція. Також із невідомої причини на виборчій дільниці середньої школи у стамбульському районі Бахчелієвлер спалахнула бійка між виборцями.

Напередодні виборів в Туреччині обіцяли рекордну явку виборців — 80-90%. Голосувати 14 травня йшли з переломами стегна і навіть з кисневими балонами.

Не обійшлося на виборчих дільницях і без дивакуватих костюмів. Президента Туреччини обирали Османські воїни, ковбої на конях, Людина-Павук та інші.

Для перемоги свого кандидата "кемалісти" навіть влаштували жертвоприношення. Так, заради перемоги опозиціонера Киличдароглу у Коньї принесли жертву — барана.

Впродовж дня виборів у Туреччині запустили флешмоб — хто голосніше ударить по бюлетеню штампом з написом "Evet" ("Так"). У Туреччині виборцю видається штамп зі словом "Так", з яким він іде до кабінки і там позначає ним у бюлетені свого кандидата.

Поліція Туреччини заявила, що "стукачів" притягнуть до відповідальності", бо є випадки пошкодження штампів.

Також на виборчих дільницях зафіксували серцеві напади та смерті виборців. У Різі та Трабзоні у двох осіб стався серцевий напад просто біля виборчої скриньки, в момент голосування. Троє людей у Туреччині померли на виборчій дільниці через серцеві напади.

Попередні результати голосування

На виборчих дільницях, де опозиція Туреччини не виставила своїх спостерігачів, Ердоган набирає по 85-96% — про це свідчать документи ЦВК, пише Ateo Breaking.

Станом на 19:00 за київським часом ЦВК Туреччини дала дані щодо 20,3% голосів.

Ердоган — 56,7%

Киличдароглу — 37,4%

Нагадаємо, що у Туреччині у 2019 році на виборах мера Стамбула переміг кандидат від опозиції. Тоді через суд їхні результати були скасовані та відбулися нові вибори, на яких Екрем Імамоглу не просто підтвердив свою перемогу, а й набрав ще більше голосів.

Раніше Фокус писав, що Реджеп Ердоган консолідував на собі всю владу в країні провівши конституційну реформу у 2017 році та змінивши форму правління в Туреччині з парламентської на президентську.