"Я ніколи не поїду": у "британському Чорнобилі" живе всього чотири людини (фото)

Маршалл Крейг — один із чотирьох людей, які відмовляються залишити район, який прозвали "британським Чорнобилем". Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".

Житловий комплекс у Глазго, Шотландія, колись був жвавою частиною міста, де жили робочі судноверфі в золоте століття індустрії 1920-х років, але з того часу він перетворився на місто-примару. Про це пише Daily Star.

Видання зазначає, що зараз у маєтку проживають лише чотири особи, які мають намір залишатися на своєму місці. Маршалл Крейг – один із них. Чоловік прожив у цьому районі останні 20 років свого життя та не планує нікуди їхати. На цей момент у житловому комплексі заселено лише чотири із 430 квартир.

Постраждавши від паліїв та вандалів, містечко залишили всі, крім чотирьох людей, а магазини та церкву забиті. Маршалл Крейг у розмові з The Sun заявив, що не збирається залишати свій будинок, тому що в ньому є "все, що йому потрібне".

Чоловік прожив у цьому районі останні 20 років свого життя і не планує нікуди їхати Фото: The Sun

"Я не планую залишати цей район, тут є все, що мені потрібно. Зараз нас залишилося не багато. Я бачу одну людину в кінці кварталу, яка вигулює свого собаку, але це все. Це гарні будинки, які не повинні бути знесені... у мене чудовий вид із вікна. Це як замок, великі товсті міцні стіни — не чути жодних звуків», — розповів британець.

Чоловік має намір жити в "британському Чорнобилі" попри те, що це місце давно планують знести. Тиск із боку місцевої ради, схоже, мало хвилює Маршалла та його сусідів: Мешканці продовжують ігнорувати вимоги влади.

Британський Чорнобиль давно планували знести Фото: The Sun

"Це зруйнована, ізольована спільнота, це пляма на ландшафті", — заявив голова міської ради Інверклайда, Стівен МакКейб, який раніше назвав цей район "британським Чорнобилем".

Раніше Фокус писав, що жінка розповіла про найменший будинок у Британії. Будівля з торцевою терасою на набережній визнана надто маленькою для проживання. У ньому є залізне ліжко, раковина, але немає туалету. Будинок зберігся у тому вигляді, в якому був понад 100 років тому.

Також повідомлялося, що ютубер скупив усі будинки на своїй вулиці для друзів та родини. MrBeast (Джиммі Дональдсон) став відомий завдяки своїм незвичайним відеоматеріалам, в яких він витрачає гроші на добрі вчинки.