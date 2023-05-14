Заважає волосся у роті: чоловік 17 років нічого не їсть

Для поповнення енергії, розповідає Голамреза Ардешірі, він вживає лише газовані напої — по 3 літри на добу.

У Ірані чоловік вже 17 років відмовляється від їжі через відчуття, ніби в нього в роті жмут волосся. Замість їжі він перейшов на газовані напої. Про це пише видання Мirror.

Голамреза Ардешірі перестав їсти в червні 2006 року. За його словами, голоду він не відчуває, а єдине, що дає йому енергію, це — газовані напої. Він випиває їх по 3 літри на день.

"Не було жодного нещасного випадку, який спричинив наслідки. Я досі не знайшов причину. У мене раптом з'явилося відчуття, ніби в роті волосся, початок якого у ротовій порожнині, а кінець — у шлунку, і що б я не робив, видалити це волосся було неможливо. Було схоже наче волосся стискало моє горло, і я відчував, що задихаюся", — розповідає чоловік.

Галамреза випиває по 3 літри солокої води на день.

Чоловік був у лікаря. Волосся у роті не знайшли, але і хворобу не змогли діагностувати. Він також відвідував психіатра.

Сім'я чоловіка не їсть при ньому, оскільки вигляд їжі викликає у Голамреза нудоту.

Спить чоловік дуже мало, близько чотирьох годин на добу.

Нагадаємо, що у Кенії пастор заморив голодом понад сотню людей. Пастор навчав вірян морити себе голодною смертю, щоб першими потрапити на небо до апокаліпсиса.

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