"Узурпація влади народу": Ердоган застеріг від поспішного оголошення результатів виборів

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав вибори демократичними, і такими, що відбулися в позитивній атмосфері.

В Туреччині тривають підрахунки даних голосування на президентських та парламентських виборах. Один із кандидатів вже встиг оголосити про свою перемогу. На це відреагував чинний президент Реджеп Ердоган, який, за попередніми підрахунками, набирає більшість голосів виборців, повідомляє турецьке видання TRT Haber.

"Хоча вибори пройшли в такій позитивній та демократичній атмосфері, а підрахунок голосів все ще продовжується, намагатися поспішно оголосити результати — значить узурпувати волю народу", — сказав Ердоган.

Станом на 22 годину за київським часом в Туреччині опрацювали майже 86% голосів. За Ердогана проголосували 50,27% виборців, за його конкурента Кемаля Киличдароглу — 43,93%.

Нагадаємо, що за твердженням Киличдароглу, його команда випереджає чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана. Згідно з їхніми джерелами, Киличдароглу випереджає Ердогана на 7,66 відсоткових пункти — 47,40 проти 40,86.

Також раніше повідомлялося, що у Туреччині вибори відбулися із масовими бійками, флешмобами з печатками, серцевими нападами на виборчих дільницях та роздаванням грошей. Загалом у країні та за її межами встановили 191 884 урни для голосування. Право голосу мали 64 мільйони турецьких громадян.