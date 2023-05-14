"Ми попереду": головний конкурент Ердогана про підрахунок голосів (фото)

Офіційний підрахунок голосів продовжується, однак розрив між чинним президентом Туреччини і його конкурентом Киличдароглу скорочується.

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Вибори президента в Туреччині завершились. Нині триває підрахунок голосів виборців. Кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу написав у твіттері, що він випереджає Реджепа Ердогана.

В Туреччині триває підрахунок голосів кандидатів у президенти. За твердженням Киличдароглу, його команда випереджає чинного Реджепа Ердогана, який знаходиться при владі вже 20 років. Спочатку він був премʼєр-міністром, а останні роки президентом. Теж саме підтверджує видання ANKA. Згідно з їхніми джерелами, Киличдароглу випереджає Ердогана на 7,66 відсоткових пункта — 47,40 проти 40,86.

Твіт Кичидарлогу набрав вже понад 40 млн переглядів та 1 млн вподобайок

Згідно з даними онлайн-підрахунку голосів на сайті Sabah, вже оброблено понад 77% бюлетенів. Реджеп Ердоган має 51,06%, а Киличдароглу 43,12%. Явка виборців склала 88,29%. Інформація актуальна станом на 21:55 по Києву.

Підрахунок голосів у Туреччині

Нагадаємо, станом на 20:20 за Києвом розрив між Ердоганом та Киличдароглу складав майже 15% на користь дійсного президента.

Також ЗМІ повідомляли, що Ердоган роздавав гроші дітям перед голосуванням у Стамбулі в одній зі шкіл.