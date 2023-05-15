Чи помер Джордж Сорос: у Мережі з'явилися нові чутки про смерть мільярдера (фото)

Інформацію про смерть 92-річного фінансиста розповсюдили сумнівні акаунти у Twitter, після чого її підхопило турецьке видання, проте пізніше видалило публікацію.

Чутки про смерть фінансиста Джорджа Сороса знову заповнили інтернет. Спекуляції про його смерть нещодавно з'явилися у Twitter. Однак важливо зазначити, що насправді офіційних повідомлень про смерть 92-річного мільярдера не було. Фокус розбирався, звідки взялася інформація про смерть Сороса.

14 травня повідомлення користувача платформи @CilComLFC у Twitter стало вірусним у соціальній мережі. Користувач прикріпив чорно-біле зображення Джорджа Сороса та написав:

"Терміново: Джордж Сорос помер від серцевого нападу, згідно з повідомленням Politics For All Ireland".

На момент написання матеріалу твіт набрав понад 500 тисяч переглядів. Вважається, що фальшива новина походила від користувача Twitter @PolitcsFAIRL, який стверджував, що родина Сороса підтвердила факт його смерті. В іншому твіті користувач платформи стверджував, що "світ сьогодні може спати спокійно" після смерті Сороса.

Чутки про смерть також поширив турецький телеканал Haber, проте незабаром видалив публікацію.

15 травня Метт Уоллес, відомий американський блогер та друг Ілона Маска, також опублікував на своїй сторінці у Twitter повідомлення про смерть Сороса.

"Ходять чутки, що Джордж Сорос щойно помер від серцевого нападу", — написав Уоллес.

Примітно, що днем раніше, 14 травня, Уоллес опублікував ще один пост про Сороса, де розкритикував банкіра і заявив про продаж всіх акцій компанії Маска.

"Терміново: Джордж Сорос продав усі свої акції Tesla. Він злий на Ілона Маска за відновлення свободи слова у Twitter!" — написав блогер на своїй сторінці в Twitter 14 травня.

У Мережі розвінчали чутки про смерть Джорджа Сороса

Користувач Twitter @NE0Ndemon був першим, хто розвінчав чутки про смерть банкіра. Він заявив, що за поширенням фальшивих новин стоїть користувач Twitter @ PoliticsFAIRL. Він зазначив, що обліковий запис @PolitcsFAIRL, який спочатку "вкинув" інформацію про смерть Сороса має невелику кількість підписників. На думку користувача, турецьке ЗМІ послалося на неперевірений обліковий запис, після чого було змушене видалити новину.

Жоден авторитетний канал новин не підтвердив факт смерті Джорджа Сороса. З огляду на його соціальний статус можна припустити, що якби з ним щось трапилося, це стало б світовою новиною. Ймовірно, користувач Twitter, який розповсюдив фальшиву новину, зробив це виключно заради переглядів.

Джордж Сорос – не єдина знаменитість, яка стала жертвою містифікації смерті в Інтернеті. Раніше користувачі соцмереж публікували новини про смерть таких знаменитостей як Джейден Сміт, Том Генкс, DJ Khaled та інших. Проте всі вони насправді живі.

Зазначимо, що чутки про смерть Сороса ходять уже не вперше. 2022 року фальшивий некролог про нього поширився як лісова пожежа. У 2013 році агентство Reuters також випадково опублікувало "передчасний" некролог Сороса. У статті було сказано:

"Джордж Сорос, який помер XXX у віці XXX років, був хижим та надзвичайно успішним фінансистом та інвестором, який протягом багатьох років парадоксальним чином виступав проти того ж виду вільного капіталізму, який приніс йому мільярди".

Агентство Reuters тоді просило вибачення після того, як помилкове повідомлення набуло широкого розголосу. А видання Forbes також зв'язалося із радником Сороса з управління фондами, який спростував чутки про смерть.

Хто такий Джордж Сорос

Джордж Сорос — американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Прихильник теорії відкритого суспільства та противник "ринкового фундаменталізму". Автор мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету міжнародної дослідницької організації International Crisis Group. На вересень 2019 року його статки оцінювалися в $8,3 мільярда.

Нагадаємо, у лютому 2023 року мільярдер-філантроп Джордж Сорос підтримав експериментальні технології, призначені для затемнення Сонця та заморожування Арктики.

Раніше, 24 травня 2022 року, Сорос поділився думкою про російське військове вторгнення в Україну. На думку бізнесмена, людська цивілізація може не пережити цю війну, оскільки вона ризикує перерости з локального конфлікту до світової.