Ще не кінець: у США чоловік встановив рекорд, проживши під водою 74 дні (відео)

Доктор Джозеф Дітурі, колишній офіцер ВМС США, тепер націлився на перебування під водою протягом 100 днів після того, як побив рекорд, встановлений двома професорами з Теннессі, Брюсом Кантреллом та Джесікою Фейн.

Професор Джозеф Дітурі прожив 74 дні в підводному будиночку Жюля, який знаходиться на дні лагуни глибиною 30 футів (трохи більше ніж 9 метрів) у Кі-Ларго, штат Флорида, США. Про це пише The Metro.

Чоловік сповнений рішучості залишатися у своєму водяному притулку до 9 червня, щоб досягти позначки 100 днів. Найбільше він сумує за сонячним світлом.

"Сьогодні я побив світовий рекорд живучи під водою. Цікавість до відкриттів привела мене сюди. Моя мета з самого першого дня полягала в тому, щоб надихати майбутні покоління, брати інтерв'ю у вчених, які вивчають життя під водою, і дізнаватися, як людський організм функціонує в екстремальних умовах", — написав професор у Twitter.

Доктор Дітурі увійшов до підводного готелю з двома спальнями (колишній центр морських досліджень), що знаходиться на дні океану, 1 березня в рамках так званої місії "Нептун 100", яка поєднує медичні та океанічні дослідження, а також освітню діяльність.

За останні 74 дні чоловік провів онлайн-курси з морських наук більш ніж для 2500 студентів

На 74-й день він з'їв обід з яєць і лосося з високим вмістом білка, приготований за допомогою мікрохвильової печі, позаймався з еспандером, віджимався щодня і подрімав годинку. Цей режим дуже схожий на попередні 73 дні.

За останні 74 дні він провів онлайн-курси з морських наук більш ніж для 2500 студентів, а також на своїх регулярних курсах з біомедичної інженерії в USF.

"Навіть якби я залишився всього на 60 днів, але я залучив би цілу групу дітей до вивчення морського середовища, це було б перемогою", — додав доктор Дітурі.

Попередній рекорд було встановлено двома професорами з Теннессі, Брюсом Кантреллом та Джесікою Фейн, у тому ж місці у 2014 році.

Раніше Фокус писав, що чоловік створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Даріо Гамбарін використав поле площею 82 тисячі квадратних метрів як полотно. Раніше чоловік створив портрети інших відомих особистостей, таких як Джо Байден, Дональд Трамп та Барак Обама.

Також повідомлялося, що у Дубаї продали автомобільний номер за рекордні 15 мільйонів доларів. На номерному знаку лише одна цифра "7". Покупець побажав залишитись невідомим.