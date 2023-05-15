Попри протести: між Москвою та Тбілісі відновиться авіасполучення

Рейси між столицями Російської Федерації та Грузії відновляться 17 травня і літатимуть сім разів на тиждень.

У понеділок, 15 травня, авіакомпанія "Азімут" одержала дозвіл від Агентства цивільної авіації Грузії на здійснення рейсів між Грузією та Росією, повідомляє орган у Facebook.

"Azimuth Airlines з сьогоднішнього дня немає у чорному списку ЄС. Агентство цивільної авіації Грузії видало необхідний дозвіл на виліт авіакомпанії сьогодні, 15 травня поточного року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з заявою авіакомпанії, поданою до відповідного органу, рейси авіакомпанії "Москва — Тбілісі — Москва" виконуватимуться з 17 травня поточного року, сім разів на тиждень.

"Азімут" — російська авіакомпанія, що базується в Міжнародному аеропорту Платів у Ростові-на-Дону, обласному центрі Ростовської області. Авіаперевізник офіційно розпочав міжнародні рейси у вересні 2018 року, запустивши щотижневі рейси до Бішкека.

Протести у Грузії проти відновлення авіасполучення

За даними ЗМІ, 10 травня в Грузії біля будівлі МЗС пройшли акції опозиційних активістів проти поновлення прямого авіасполучення з Росією та скасування віз.

Протести почалися, коли уряд Грузії підтримав рішення президента РФ Володимира Путіна про скасування візового режиму для грузинських громадян та відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

За словами опозиціонерки з Грузії, лідера партії "Дроа" Елени Хоштарія, російські авіакомпанії зіткнуться в Грузії "з фізичним опором".

"Я хочу сказати будь-якій російській авіакомпанії та їхнім представникам, які посміють відкрити офіс у Грузії. Я вам прямо погрожую: ви зіткнетеся з фізичним опором, ви не зможете функціонувати та діяти в Грузії", — заявила Хоштарія.

Нагадаємо, 10 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі завила, що скасування візового режиму з Росією для громадян Грузії неприйнятне через повномасштабну війну в Україні.

Раніше ще у 2019 році пряме авіасполучення між Росією і Грузією було перервано після скандалу, названого "ніч Гаврилова" і початку протестів проти зближення з Росією в Тбілісі.