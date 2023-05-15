Угорщина заблокувала передачу 500 млн євро на озброєння для України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, новий транш мали оголосити наступного понеділка, 22 травня.

Угорщина 15 травня заблокувала виплату восьмого траншу на озброєння для України, який хотів надіслати Євросоюз. Про це пише видання ANSA із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що гроші мали бути виділені із коштів Європейського фонду миру. Про транш мали заявити наступного понеділка 22 травня, однак у Будапешті зажадали "гарантій" від фонду, що він не працюватиме виключно на озброєння для Києва.

Видання зазначило, що Європейський фонд світу відшкодовує 50% країн Євросоюзу від суми, яку вони пожертвували на озброєння для України. Попередній, сьомий пакет допомоги був виділений із фонду ще у лютому.

Нагадаємо, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги. За інформацією Міноборони ФРН новий пакет військової допомоги вартістю понад 2,7 мільярда євро міститиме також 30 танків Leopard, 20 БМП Marder понад 100 ББМ і багато іншого.

Крім того, Євросоюз працює над передачею активів росіян Україні. За словами представника Єврокомісії, на цьому етапі обговорюються дієві механізми використання заморожених російських активів для відновлення України, яка постраждала від бойових дій.