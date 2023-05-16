Парафіяни церкви розповіли про "справжнє диво": Ватикан розпочинає розслідування (фото)

Незвичайний випадок стався під час меси, коли парафіянин, який допомагав причащатися, повідомив про брак причастя — облаток, які використовуються під час ритуалу, що символізують тіло Ісуса Христа, а потім виявив, що їх багато.

Ватикан розглядає заяви про "диво" в католицькій церкві в штаті Коннектикут (США) після того, як парафіяни повідомили, що під час березневої меси таємниче помножилися тонкі пластини з прісного тіста, схожі на вафлі. Про це пише New York Post.

Архієпархія Гартфорда провела розслідування з приводу заяв про диво в католицькій церкві Святого Томаса в Томастоні й направила результати до Святого Престолу в Рим.

Незвичайний випадок стався на месі 5 березня, коли парафіянин, який допомагав причащатися, повідомив про брак причастя — облаток, які використовуються під час ритуалу, що символізують тіло Ісуса Христа, а потім виявив, що їх багато.

Архієпархія Гартфорда провела розслідування з приводу заяв про чудо в католицькій церкві Святого Томаса Фото: New York Post

"Бог продублював себе в ківорії. Це дуже, дуже добре, коли Бог робить такі речі, і дуже, дуже добре, коли ми розуміємо, що він зробив", — сказав преподобний Джозеф Кроулі, який піклується про громаду, маючи на увазі тип контейнера, використовуваного для причастя.

Після інциденту архієпископ Гартфорда Леонард Блер повідомив журналістам, що призначив священника, який добре знається на церковному праві, для розслідування цього "дива". Єпископ сказав, що він вирішить, чи варто звертатися до Ватикану.

Католицька церква Святого Томаса в Томастоні, Каліфорнія Фото: New York Post

Девід Еліотт, прессекретар архієпархії, розповів, що повідомлення, подібні до передбачуваного дива в Томастоні, вимагають звернення до Дикастерії доктрини віри в Римі.

"Архієпархія зробила відповідні дії та чекатиме на відповідь у належний час", — сказав Еліотт.

Дикастерій, найстаріший відділ Римської курії, був заснований для захисту католицької церкви від єресі, згідно з Ватиканом.

Однак Майкл О'Ніл, автор і радіоведучий, відомий як "Мисливець за чудесами", сказав, що церкві в Коннектикуті буде важко кваліфікувати облатки, що примножуються, як справжнє диво.

"Я був би вражений, якби вони змогли зібрати достатньо доказів, щоб оголосити це справжнім євхаристичним дивом", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що у Ватикані заявили, що миротворча місія Папи Римського в Україні продовжується. Він нібито намагається покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Також повідомлялося, що державний секретар Ватикану 4 травня заявив, що Папа Римський здивований, що про його "миротворчу місію" ніхто не знає.