Російський політик бурхливо відреагував на заяву президента Франції про майбутній васалітет Москви перед Пекіном і "напророкував" йому разом із лідерами України, Німеччини та США відставку та суд.

Президенти США, України, Франції та Німеччини скоро зійдуть із політичної арени, після чого їх віддадуть під суд. Про це речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив у вівторок, 16 травня.

Російський політик вважає, що згадані вище лідери держав найближчим часом підуть на пенсію, завершивши свою політичну кар'єру.

"Що стосується Емманюеля Макрона, Джо Байдена, Володимира Зеленського, Олафа Шольца, це люди з минулого. Їх не буде в майбутньому чудовому світі", — заявив Володін.

Також він назвав американського президента Джо Байдена "хворою людиною".

Крім того, спікер Держдуми вважає, що лідери США, Франції, Німеччини та України винні у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

"Їм цього (російсько-українську війну, — ред.) не пробачать їхні власні громадяни. І побачите, що їх політичний вік недовгий. Ми будемо з вами свідками, коли під оплески їх проведуть на пенсію, а далі на них чекає Міжнародний кримінальний суд", — заявив Володін.

Зазначимо, що такі заяви спікер Держдуми РФ зробив під час свого виступу щодо зв'язків РФ з Китаєм, про які нещодавно заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, 14 травня президент Франції Емманюель Макрон передрік для Росії майбутнє васала Китаю. Політик упевнений, що агресивні дії Кремля призвели не лише до розширення НАТО на схід, а й до втрати критично важливих для країни морських ресурсів.

ЗМІ також писали про те, що в грудні 2022 року спікер Держдуми РФ Володін різко висловився про легалізацію одностатевих шлюбів у США. Глава російського парламенту розповів, що у Штатах кількість операцій зі зміни статі нібито збільшилась у 50 разів. За його словами, Вашингтон "рухається до виродження нації".