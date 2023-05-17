Німеччина та Італія проти: ЗМІ дізналися про небажання Євросоюзу відмовитися від газу з Росії

Заборони на російські газопроводи можуть не потрапити до 11 санкційного пакета. За словами західних дипломатів, багато країн залежить від блакитного палива — до великої війни Москва забезпечувала ЄС понад 40% обсягу газу.

Європейські країни не можуть відмовитися від російського газу, тому заборони на газопроводи до 11-го санкційного пакета не потраплять. Про це повідомило 16 травня американське видання Politico із посиланням на західних дипломатів.

Співрозмовники зазначили, що санкції щодо газопроводів мають обговорити на майбутньому саміті "Великої сімки" (G7). Чиновники обмірковують заходи, які заборонять таким країнам як Німеччина та Польща відновлювати імпорт газу з Росії.

Єдиної думки в Євросоюзі щодо російського газу все ж таки немає. Головні противники таких санкцій — це Німеччина та Італія, зауважили джерела.

"Занадто великий опір країн, які залежать від цього газу. У 11-му пакеті санкцій, який майже готовий, немає введення цього заходу", — пояснив один із дипломатів.

До повномасштабного вторгнення в Україну Москва постачала ЄС понад 40% обсягу газу. За даними аналітичного центру Брейгеля, зараз показник упав до 8%.

На двох найбільших довоєнних маршрутах — підводному газопроводі "Північний потік" до Німеччини та газопроводі "Ямал" через Польщу, потоки впали до нуля. Транзит трубопроводами через Україну складає близько чверті довоєнного рівня і лише "Турецький потік" через Чорне море працює на рівні, який був до вторгнення.

Європейська комісія відмовилася коментувати інформацію про санкції проти російських газопроводів.

Зазначимо, що Кремль почав втрачати нафтові та газові доходи завдяки діям міжнародних санкцій З січня до квітня 2023 року Росія втратила 52% доходів, зазначали в Мінфіні РФ.

У квітні Угорщина погодилася купувати додаткові обсяги російського газу. Транзитні збори Будапешт платитиме українському оператору "Укртранснафта".