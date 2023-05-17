Євросоюз профінансував постачання озброєння для ЗСУ та підтримав одну зі сторін конфлікту. Історія повторюється — Європа знову накопичує смертоносну зброю, вважає речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Країни Євросоюзу та блок НАТО перетворилися на учасників повномасштабної війни Росії з Україною. Про це написав 17 травня речник уряду Угорщини Золтан Ковач у колонці для видання About Hungary.

Колонка Ковача називається "Європейський Союз та НАТО де-факто перетворилися на сторону війни в Україні". У ній описуються результати дослідження угорського інституту Századvég, наближеного до влади країни.

Фахівці інституту зазначають, що Євросоюз наважився на фінансування озброєння для ЗСУ і тим самим підтримав одну зі сторін конфлікту.

"Виділення грошей на постачання зброї в Україну через Європейський фонд миру — це сильний відхід від попередніх цілей ЄС. Тепер він безпосередньо підтримує один бік, підриваючи колишній акцент на підтримці миру на своїй території", — зазначив Ковач.

На його думку, Європейський Союз нібито порушив ідеали та принципи своїх моральних підвалин. Далі він згадав вислів "історія повторюється" — Європа, яка раніше була відправною точкою світових воєн, знову накопичує смертоносне озброєння.

Євросоюз балансує на межі війни, ставлячи глобальні інтереси вище за власні. А Угорщина, як і багато інших країн світу, виступає за мир, щоб припинити кровопролиття та безглузде насильство, підсумував речник уряду.

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