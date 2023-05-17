"Їй сподобалося": сталкер сховався на горищі й зробив фото моделі, доки вона спала

Мауріс Герерро ховався в будинку жінки протягом двох днів. Переслідувач, який потайки знімав модель OnlyFans на відео, поки вона спала, стверджує, що їй це сподобалося.

У США у вівторок, 16 травня, Маурісіо Герреро був визнаний винним за деякими звинуваченнями, пред'явленими йому після того, як він сховався на горищі моделі OnlyFans і потай зробив фото і відео, поки вона спала. Про це пише Daily Star.

Переслідувача було заарештовано 9 лютого за звинуваченням у тому, що ховався в будинку жінки в Нью-Гемпширі протягом двох днів.

Чоловік познайомився з моделлю на сайті OnlyFans у 2021 році. Він сказав суду, що думав, що у нього були стосунки з цією жінкою, і що вона хотіла, щоб він був "одержимий" нею і поводився як сталкер. Він сказав, що "їй це сподобалося".

"Ми говорили про зустріч, про те, що я підійду. Також ми говорили про інтим", — сказав він.

Прокурори заявили, що жінка часто була п'яною, коли пара спілкувалася в соцмережах Фото: COURT TV

Прокурори заявили, що жінка часто була п'яною, коли пара спілкувалася в соцмережах, і не пам'ятає майже нічого з того, про що вони говорили. Хлопець приходив до неї додому шість разів, і модель кілька разів відмовлялася зустрічатися з ним.

Обидві сторони визнали, що пара мала статевий акт за взаємною згодою один раз до того, як він пробрався в її будинок.

У заяві під присягою, написаною детективом поліції Сомерсворта сержантом Джоном Сандерлендом, Герреро зізнався, що вкрав її спідню білизну і знімав на фото та відео її частини тіла. Слідчі виявили на його телефоні знімки, на яких жертва спить оголеною у своєму ліжку. Хлопець визнав, що проник у її будинок через задні двері й сказав, що для цього намагався використати лом.

У тій же заяві йдеться, що він зізнався в оренді нерухомості неподалік її будинку, де він зупинявся між численними вторгненнями до будинку.

Хлопець приходив до жінки додому шість разів Фото: COURT TV

Арешт був здійснений після того, як жертва зателефонувала до поліції та повідомила, що чує когось у своєму будинку.

Помічниця окружного прокурора Емілі Гарод сказала, що Герреро було визнано винним за двома з чотирьох звинувачень у крадіжці зі зломом, по одному з яких йому загрожує від 7,5 до 15 років позбавлення волі, а по іншому — від 3,5 до 7 років.

Раніше Фокус писав, що боксерка зізналася, що заробила велику суму на OnlyFans. Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес розповіла, що стала однією із перших професійних спортсменок, хто з'явився на платній платформі. За словами жінки, лише за реєстрацію їй заплатили понад чверть мільйона фунтів.

Також повідомлялося, що жінка схожа на принцесу Діану розбагатіла на відвертому контенті для OnlyFans. Через пандемію коронавірусу Лорен змушена була закрити бізнес із прибирання будинків, проте знайшла себе у більш пікантній сфері.