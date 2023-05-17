"З нами виходять на зв'язок": у ЦРУ розкрили подробиці вербування росіян через соцмережі

У відомстві зазначають, що у разі успішного контрнаступу ЗСУ росіяни, незадоволені політикою Кремля, можуть активніше йти на контакт з американською розвідкою. Навіть якщо служба зможе завербувати за допомогою соцмереж хоч одного інформатора, це вже буде чудовою операцією.

Багато невдоволених політикою президента РФ Володимира Путіна росіян почали зв'язуватися з американськими спецслужбами, як інформатори. Про це 16 травня повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на слова одного з агентів, який займається вербуванням.

За інформацією видання, з осені минулого року ЦРУ і ФБР почали використовувати соціальні медіа та публічні заклики, щоб вербувати незадоволених ситуацією в країні та громадян РФ, які виступають проти війни.

За словами джерела видання, деякі з росіян, у тому числі серед держслужбовців, відреагували на заклик і почали виходити на контакт зі спецслужбами.

Агент не уточнив кількість росіян, які зв'язалися з ЦРУ і яку інформацію вони передали спецслужбам, оскільки дана інформація є засекреченою. Однак, за його словами, у ЦРУ зацікавлені в отриманні відомостей про зовнішню політику, інформаційні технології, економіку та керівництво Росії.

"Окрім тих, хто перебуває в Росії, ще близько мільйона людей залишили країну, і з ними американським спецслужбам працювати простіше. Ми по всьому світу шукаємо росіян, яким те, що відбувається гидко так само, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці", – відзначав ще у минулому листопаді заступник директора ЦРУ з оперативної роботи Девід Марлоу.

Для розширення охоплення можливих інформаторів, 13 травня управління спецслужби створило телеграм-канал, де були розміщені пости та відео з інструкціями про співпрацю та про те, як зв'язатися з агентами через браузер Tor, який забезпечує анонімне з'єднання та передачу даних у зашифрованому вигляді.

"Ви військовий офіцер? Ви працюєте у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій чи маєте справу з людьми, які цим займаються? У вас є інформація про економіку чи вище керівництво Російської Федерації? Зв'яжіться з нами", — було зазначено в одному з розміщених постів.

Також видання зазначає, що в середині дня 16 травня на каналі було менше 3000 підписників, а вже до обіднього часу 17 травня їхня кількість збільшилася до 10 200. При цьому кількість переглядів першого відео з закликом допомагати розвідувальному бюро перевищила показник у 250 тисяч.

"Особливо важливо було звернутися до росіян напередодні українського контрнаступу. Потрібно бути готовими до того, що його наслідки, якщо воно буде успішним, можуть спонукати декого активніше йти на контакт з американською розвідкою. Навіть якщо за допомогою таких дій вдасться залучити до співпраці всього одного інформатора — це вже буде чудовою операцією", — підкреслив колишній офіцер ЦРУ Деніел Хоффман, який очолює московську резидентуру.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США Девід Марлоу заявив, що відомство зацікавлене у співпраці з громадянами РФ, незадоволеними політикою Кремля.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Вільям Бернс у листопаді минулого року провів у Києві зустріч з Володимиром Зеленським. Його візит до столиці України відбувся у день масового обстрілу з боку РФ.