Директор ЦРУ провів зустріч із Зеленським у день масового обстрілу України, — CNN

Раніше Вільям Бернс передав у РФ пересторогу від використання ядерної зброї. А також підтвердив прихильність Штатів до підтримки України.

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Під час масового обстрілу українських міст директор ЦРУ Вільям Бернс перебував у Києві. Про це повідомляє CNN.

Як заявив анонімний американський чиновник, Бернс прибув у Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і представниками української розвідки. Під час обстрілу Києва директор ЦРУ перебував у посольстві США.

Бернс відвідує столицю України вдруге за місяць. Перед цим він зустрівся з російським головою розвідки Сергієм Наришкіним, щоб передати попередження США не застосовувати ядерну зброю. Також директор ЦРУ підтвердив прихильність Штатів до підтримки України в її боротьбі з російським вторгненням.

Також у виданні зазначають, що візит відбувався на тлі визволення Україною Херсона. Після цього у Вашингтоні почалися тихі дебати про те, чи підштовхувати Україну до дипломатичного врегулювання війни. І на тлі підвищеного побоювання, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Наразі немає доказів, що в РФ іде підготовка до застосування ядерної зброї, але чиновники, знайомі з розвідкою, попереджають, що ризик зараз найвищий із початку повномасштабного вторгнення. Бернса відправили в Анкару для переговорів із РФ для управління ядерними ризиками та стабільності.

У Києві Вільям Бернс зміцнив прихильність США до надання підтримки Україні в її боротьбі з РФ, яка включає обмін розвідувальними даними.

Нагадаємо, 14 листопада глава ЦРУ зустрівся з Наришкіним для застереження від застосування ядерної зброї.

Раніше в ЦРУ заявили, що в Кремлі сильно недооцінили здатність України до опору. Тому ЗСУ змогли перейти в контрнаступ.