Народилася з величезною головою: жінка у 29 років виглядає як немовля (фото)

Медики повідомили Адальгізе Суарес Алвес, що у її маленької дочки діагностовано гідроцефалію. За їхніми прогнозами вона мала прожити лише три місяці. Проте лікарі помилилися і зараз їй уже виповнилося 29 років, але дівчина, як і раніше, виглядає як немовля.

48-річна Адальгіза Суарес Алвес із Бразилії розповіла про те, що лікарі говорили, що її дочка Граціела проживе лише три місяці. У дівчинки рідкісне захворювання, що призводить до пошкодження черепа. Зараз їй 29 років і вона виглядає як немовля з величезною головою. Про це пише The Mirror.

Жінка чекала на свою першу дитину й одразу зрозуміла, що щось не так, коли вона відчула сильний біль у животі.

Медики повідомили майбутній матері, що у маленької Грацієли діагностовано гідроцефалію. Це накопичення рідини в мозку, що призводить до підвищеного тиску та пошкодження черепа. За їхніми прогнозами вона проживе лише три місяці. Однак лікарі помилилися і їй уже виповнилося 29 років, але дівчина, як і раніше, виглядає як немовля.

У немовляти було діагностовано гідроцефалію Фото: Jam Press

Адальгіза вирішила поділитися з людьми, розповівши про щоденну боротьбу своєї доньки із цим захворюванням, через яке при народженні її прозвали "гігантським малюком".

"Я не думаю, що це жорстоко, тому що "малюк" — це ласкаве слово, але коли її називають "велика голова", мені стає сумно, тому що тоді це просто жорстоко", — сказала вона.

Жінка також зазначила, що ні перед народженням, ні одразу після нього нічого не можна було зробити, і тепер її дочка нездатна ходити, говорити й нещодавно втратила зір.

При народженні дівчинку прозвали "велетнем". Фото: Jam Press

"Щодня я доглядаю її, купаю і годую її з усією своєю любов'ю. Я віддана Граціелі, і мені дуже приємно бачити, що про неї добре піклуються, як я, так і вся наша сім'я. Племінники, двоюрідні брати, тітки та багато інших члени сім'ї люблять приїжджати до неї. Я ніколи не втрачаю надії, тому що я жінка дуже віруюча і завжди ставлю Бога понад усе. Я багато молюся щодня", — розповіла бразилійка.

Адальгіса також є матір'ю Елани, якій вже 28 років, та Бруни, якій 26 років. Вона продовжує вірити в те, що її перша дочка зможе прожити довге і щасливе життя.

"Вона передає позитивну енергію, і я відчуваю умиротворення, яке переповнює мене, коли хтось відвідує її. Я завжди даватиму їй найкраще", — додала жінка.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.