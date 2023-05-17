Хотів вкрасти пачку цигарок: злодій-невдаха привів поліцію прямо до свого будинку (фото)

Патрік Маддіман почав погрожувати працівникам магазину, проте отримав відпір від покупців. Втікаючи з місця злочину, чоловік залишив свій гаманець з документами, за якими поліція змогла дізнатися його адресу.

У Великій Британії 38-річний Патрік Маддіман, втікаючи з місця злочину, залишив свої тимчасові права водія біля магазину, який хотів пограбувати. Співробітникам поліції було не важко знайти грабіжника. Про це пише Daily Express.

Британець увійшов до Co-op, який він планував пограбувати, й одразу ж ударив покупця магазину, який стояв біля каси, по потилиці й сильно відштовхнув його зі свого шляху.

Потім чоловік почав погрожувати персоналу та отримав майже 120 фунтів стерлінгів. Він вимагав пачку цигарок після того, як співробітники сказали йому, що дрібні купюри в іншому місці та до них немає доступу.

Британець увійшов до Co-op, який він планував пограбувати, й одразу ж вдарив покупця магазину Фото: колаж Фокус

Один із покупців намагався затримати грабіжника, але йому вдалося вирватися. У паніці, намагаючись втекти, Маддіман випадково залишив чорний гаманець, в якому знаходилися його тимчасові права водія, прямо біля магазину. Пізніше його заарештувала поліція.

Чоловік з Кеттерінга, Нортгемптоншир, не дав жодних коментарів, але пізніше зізнався у пограбуванні та нападі шляхом побиття.

Британця було засуджено в Коронному суді Пітерборо до ув'язнення з наступним трирічним умовним терміном.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік у костюмі пива заарештований за керування у нетверезому стані. Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому одягнений костюм пивної банки Bud Light.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла в 2017 році і фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.