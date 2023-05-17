"Витончена афера": британка два роки зустрічалася з "чоловіком", який виявився жінкою

Жертва, ім'я якої не може бути названо з юридичних причин, стверджувала, що двічі мала статевий контакт із "чоловіком" і навіть планувала вийти заміж за нього, перш ніж дізналася про його справжню стать.

У Великій Британії жінка подала до суду позов проти свого колишнього 40-річного "коханого" Блейда Сільвано, який виявився жінкою. Про це пише The Mirror.

Британка звинувачує партнерку в обмані під час їхніх стосунків та зазначає, що зустрічалася з нею протягом двох років, вважаючи, що вона була чоловіком.

Жертва, ім'я якої не може бути названа з юридичних причин, стверджувала, що двічі мала статевий контакт із "чоловіком" і навіть планувала вийти заміж за нього, перш ніж дізналася про його справжню стать.

40-річна Блейд Сільвано постала перед судом за звинуваченням у "витонченій афері", коли вона обманом змусила жінку повірити, що вона чоловік.

Жінка завжди завжди носила футболку та боксерські шорти Фото: The Sun

Пара познайомилася у 2016 році на сайті знайомств. Там Сільвано шукала собі партнерку, вказавши, що вона чоловік. Вони вперше зустрілися особисто у грудні того ж року і поцілувалися, а потім двічі вступили в статевий акт.

Адвокат потерпілої заявив у суді, що Сільвано продовжувала приховувати свою справжню особистість, використовуючи "невідомий предмет" для імітації статевого органу і завжди носила футболку та боксерські шорти.

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка в костюмі пива заарештовано за керування у нетверезому стані. Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому одягнений костюм пивної банки Bud Light.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла в 2017 році і фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.