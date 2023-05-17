Росія заблокувала рахунки посольств Фінляндії і Данії, — Reuters

У МЗС Фінляндії назвали заморожування рахунків "знущанням", посилаючись на Віденську конвенцію про дипломатичні відносини 1961 року.

Росія заблокувала банківські рахунки дипломатичних представництв Фінляндії і Данії, передає Reuters 17 травня.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто повідомив, що банківські рахунки перестали працювати 27 квітня. Після цього Міністерство закордонних справ Данії заявило, що його банківські рахунки було заморожено ще з літа 2022 року.

"Рахунки посольств Фінляндії в Росії заморожені, і на цей час вони не можуть бути використані", — сказав Гаавісто, додавши, що посольство та консульство Фінляндії в Росії використовували резерви готівки для оплати рахунків.

Гаавісто заявив, що заморожування рахунків є "знущанням", посилаючись на Віденську конвенцію про дипломатичні відносини 1961 року, покликану захищати дипломатичні представництва за кордоном. Фінляндія надіслала російській владі ноту з проханням забезпечити можливість функціонування місій і офіційного пояснення причин заморожування рахунків.

На це МЗС РФ відповіли, що вважають ці дії законними, оскільки вони відображають політику щодо РФ.

"Ці дії є дзеркальною відповіддю на аналогічні обмеження щодо російських закордонних установ", — ідеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ Данії заявило, що обмеження, запроваджені російською владою, призвели до блокування банківських карток посольства, проте воно продовжує виплачувати зарплату співробітникам і оплачувати рахунки.

Нагадаємо, наприкінці квітня Швеція та Фінляндія перевели свої ВМС у бойову готовність, оскільки, за даними країн, російські військові кораблі не тільки мають намір пошкодити вітрові електростанції, що розташовані в країні, але й розглядають плани почати напад на Аландські острови.

4 квітня Фінляндія стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу НАТО. Вступ Фінляндії до НАТО загострить ситуацію, Москва розглядає це як зазіхання на російські інтереси, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.